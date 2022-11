NHL čeká velmi perný večer! Hrát se bude hned na třinácti stadionech

První dva duely jsou v plánu již před odbytím půlnoci. Další klání budou následovat v jednu hodinu ráno a plesat mohou i ranní ptáčata, protože ve 4:00 padne buly na třech stadionech a v Kalifornii dokonce ve 4:30. Můžeme se těšit například na střetnutí úřadujících šampionů s rozjetými Hurricanes nebo na střetnutí Panterů s Edmontonem. Zvrátit špatné období se bude snažit například Calgary, či Sabres.

Už v 19:00 se zraněními sužovaná Philadelphia postaví proti trápícím se Senátorům, ti kromě prodeje svého klubu řeší, jak z této šlamastiky ven. Tým padl v posledních sedmi duelech a společně s Modrokabátníky zatím nedokázal naplnit očekávání, která byla před startem ročníku vytyčena. Letci si budou chtít po krachu v Columbusu vylepšit náladu a dál bojovat o divokou kartu.

Souboj Panthers a Oilers ve 22:00 slibuje útočný hokej z obou stran. Florida se snaží ustálit své výkony, aby zbytečně neztrácela body s celky jako Arizona, Flyers či Chicago. To v Edmontonu řeší znovu a znovu ten stejný problém. Tím je brankoviště a obranný val. Tým v minulém kole schytal od Caroliny sedmičku a Dallas naděloval také podobně. Uvidíme, jestli se tentokrát parta okolo Connora McDavida připravila lépe.

Po půlnoci, přesněji v 1:00, startuje střetnutí Sabres s Bruins a další tři bitvy. Zatímco Medvědi stále suverénně drží první flek, tak Buffalo se bohužel začíná propadat tabulkou a připsalo si již čtvrtou prohru v řadě, což jej v našlapané Atlantické divizi odsunulo až na sedmé místo. Bizonům bude navíc chybět Kyle Okposo a Henri Jokiharju.

V Bell Centre změří síly Canadiens s Penguins. Crosbyho družina už dala zapomenout hrozivé šňůře neúspěchů a bojuje o návrat do bojů o vyřazovací část. Montreal má zatím výkony jako na houpačce, ale zatím mu to stačí k tomu, aby držel kontakt s konkurenty. Nebude však moci využít služeb jedničky draftu Juraje Slafkovského, který byl potrestán za zákrok proti soupeři.

Na vlně vítězství hrající Devils jsou jasnými favority v souboji s Arizonou. Přestože ďáblům chybí Ondřej Palát, tak sekají jedno vítězství za druhým a cpou se do čela Východní konference. Tam však zatím kralují Medvědi. Před Kojoty by se ale měli mít na pozoru, jelikož Vejmelkovi spoluhráči již třikrát za sebou zaskočili papírově silnějšího soupeře.

Toronto se potřebuje po dvou prohrách nakopnout a znovu se zařadit k lídrům ligy. Postrádá však své brankáře, kteří se zranili, a tak nečekaně dostali šanci jiní. Kosatky, které budou proti Leafs hrát, se už sice vzpamatovaly z hrůzostrašného začátku, ale stále se pro ně sezona nevyvíjí vůbec dobře.

V 1:30 Islanders vyzvou Blue Jackets, kteří sice v minulém kole konečně zvítězili, ale cena byla obrovská. Týmu se zranily pilíře obrany. Nick Blankenburg si zlomil kotník a Zach Werenski už má pro letošní ročník pravděpodobně dohráno. Navíc už tak Columbusu teče do bot. Ostrované hrají velmi dobře, ale minule nenašli recept na Vejmelku, a stali se tak kořistí Arizony. Uvidíme, jestli se dají zaskočit i Modrokabátníky.

Rangers proti Detroitu prolomili smůlu a konečně zabrali. Dokonce svého soupeře počastovali osmibrankovým přídělem. Nyní se postaví proti Predátorům, kteří neuspěli v souboji s papírově silnějšími soupeři a bojují o to, aby jim v Centrální divizi neujel vlak. Úvodní vhazování padne ve 2:00.

Šlágrem bude souboj Lavin s Hurikány. Avalanche si formu z Global Series přenesli i do zámoří, kde porazili Nashville. A to ještě postrádají svého kapitána a ruskou hvězdu jménem Valerij Ničuškin. Hurikáni po dvou neúspěších rozstříleli Edmonton a brousí si zuby na další skalp. Nezastavitelný je Martin Nečas, který už má devatenáct bodů ze čtrnácti duelů.

Přesouváme se do času 4:00. Kačeři se v souboji celků z nižších pater tabulky utkají s Blackhawks. Anaheim zatím tápe a spíše to vypadá na vysokou pozici v draftu než na nějaký týmový úspěch. Chicago naopak může děkovat svým posledním zbylým hvězdám, které dělají, co mohou, aby co nejvíce zmírnily dopady předsezónního výprodeje. Je to však pořádná fuška, a i při nadprůměrných výkonech to nebude muset stačit.

Calgary už se potřebuje rychle vrátit k zářnému startu sezony. Teď už si totiž Plameny na své konto připsaly sedmý neúspěch v řadě a propad tabulkou je velmi znatelný. Winnipeg má však obrovskou formu a asi není správným kandidátem na ukončení trápení Flames. V jeho neprospěch hraje snad jen postrádání Nikolaje Ehlerse.

Souboj prvního s posledním v Západní konferenci uvidí město hříchu. Tam zavítají zatím tragičtí Blues, kteří sice minule konečně zvítězili, ale byla to slabá záplata na tak masivní sérii nezdarů. Vegas naopak už ani nepamatují pachuť porážky, která je potkala naposledy třiadvacátého října.

Sobotní ráno ve 4:30 tradičně uzavře zápas na ledě Kings. Tam zavítá Detroit, který bude chtít odčinit debakl, který utržil od Jezdců. Los Angeles je ale na vítězné vlně a snaží se udržet si kontakt s Vegas, i když je to prakticky nemožné.

Share on Google+