NHL chystá osmičku duelů! Dva startují ještě před půlnocí!

Nejprestižnější hokejová soutěž světa v sobotu napíše další kapitolu. Čeští fanoušci nebudou muset stejně jako včera dlouho čekat a už v sedm hodin uvidí v záři reflektorů Filipa Chytila a o dvě hodiny později půjde do akce i Martin Nečas. Přiblížit se divoké kartě budou chtít Panteři, které neustále zlobí defenziva. Islanders čeká back-to-back zápas a Pittsburgh bude usilovat o natažení vítězné série.

Už v 19:00 bude chtít Edmonton nastavit zátarasu dvěma zaváháním v řadě, jelikož musí uniknout před lepšícími se Canucks. Na ledě Jezdců to však nebude nic jednoduchého, jelikož New York do dnešního zápasu vsází útok na divokou kartu. V případě neúspěchu by totiž mohli Hurikáni využít zaváhání soupeře a navýšit svůj náskok před Rangers, kteří jim šlapou na paty.

O tři hodiny později uvidím PNC Arena bitvu svých miláčků s Plameny. Carolina před nedávnem prodloužila kontrakt Pjotra Kočetkova, jelikož zatím chytá obstojně a plnohodnotně zastupuje Frederika Andersena, který je kvůli zranění mimo sestavu. Chybět bude i Teuvo Teräväinen. Calgary potřebuje po dvou prohrách konečně zabrat, jelikož konkurence nespí a začíná si dělat zálusk na postupová místa.

Půl hodiny po půlnoci Panteři přivítají Blues, kteří sice přišli o úctyhodnou sérii výher, ale dokázali se dostat zpět do kontaktu a mohou tedy dál pomýšlet na vyřazovací část. Lehké to však rozhodně nebude, protože jsou na tom bodově stejně jako Minnesota a Nashville. Florida zatím zápasí se slabou defenzivou, která mnohokrát inkasuje a postrach loňské základní části se zatím marně snaží ustálit své výkony.

Za další půlhodinu odstartuje klání v New Jersey. Ďáblové se po kontroverzním měření sil s Torontem oklepali velmi rychle a po úspěchu na ledě Sabres se znovu vrátili ke stíhání Bostonu na čele Východní konference. Na vítěznou vlnu se dostal i oslabený Washington, který se i přes absenci svých hvězd nehodlá vzdát honby za play-off. Ztráta ale není malá a bude důležité, aby se při nejmenším nezačala propastně zvětšovat.

Ve stejný čas čeká na úvodní hvizd i další střetnutí. Tučňáci se doma chystají na Toronto. Maple Leafs bodovali sedmkrát v řadě. Posledním soupeřem, který je dokázal porazit v řádném hracím čase je právě Pittsburgh. Ten je také na vlně a z posledních pěti kolbišť odešel vždy jako vítěz. Díky tomu získal třetí pozici v Metropolitní divizi. Toronto si také polepšilo a drží třetí flek ve své konferenci.

Pak se v čase opět o půl hodiny posuneme. Islanders po těžce vybojovaném vítězství nad Columbusem čeká back-to-back zápas proti Letcům. Ti se stále v lize trápí a krize se začíná čím dál více prohlubovat. Svěřenci Johna Tortorelly prohráli již devátý duel v řadě a naposledy navíc podlehli svému úhlavnímu rivalovi. New York se naopak neohroženě drží za skvěle hrajícími Devils.

A budeme se pomalu blížit k brzkému ránu. Ve 3:00 padne buly v Denveru, kam zamíří Dallas. Úřadující šampioni se budou muset opět obejít bez svého kapitána a ruského Valerije Ničuškina. K tomu je navíc nejistý start Bowena Byrama a Evana Rodriguese. Stars bodovali v posledních sedmi duelech a podobně jako Laviny sbírají pravidelně body.

Noc nám uzavře střetnutí mezi Vegas a Vancouverem ve 4:00. Canucks pomalu lapají po dechu a snaží se o velkolepí comeback. Golden Knights už nehrají tak suverénně jako před několika týdny a jejich náskok na čele se smrskl. Stále je ale poměrně vysoký a nemusejí si tedy dělat zbytečné vrásky.

