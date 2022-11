NHL chystá v noci na pondělí skromnou podívanou. Hrát se budou dva duely

Po vydatném nedělním ránu, kdy šlo do akce šestadvacet týmů, nás čekají pouhé dva duely. Reputaci si budou chtít s odbytím půlnoci napravit Blue Jackets a Panthers. O hodinu později půjdou do akce Blackhawks, kteří vyzvou o divokou kartu bojující Tučňáky.

V čase 00:00 padne úvodní buly v Columbusu. Domácí Blue Jackets budou chtít odčinit proti Panterům předchozí debakl. Modrokabátníci hrubě nezvládli zápas s Detroitem, který do sítě svého soupeře nasypal šest branek. Dvakrát se trefil i český obránce Filip Hronek a jeden přesný zásah zapsal Dominik Kubalík. České duo se tedy podílelo na polovině branek Red Wings.

Parta vedená trenérem Bradem Larsenem zatím představuje spíše lazaret než hokejové mužstvo NHL. Stále chybí Zach Werenski, Elvis Merzlikins, Patrik Laine, Justin Danforth, Adam Boqvist, Nick Blankenburg nebo Jake Bean. Nejistý je i start Jacka Roslovice a Jakuba Voráčka. Možná by bylo snazší vyjmenovat stabilní hráče kádru, kteří jsou mimo marodku. Blue Jackets, ale v minulých kláních nehráli špatně a hráči z farmy se aklimatizovali celkem rychle. Teď však přišla první facka pro tým v tomto složení.

Panthers v současné chvíli nedrží divokou kartu, která je už v moci Red Wings. Florida doma nedokázala porazit Flames, se kterými přicestoval i Jonathan Huberdeau. Bývalá hvězda Panterů pomohla srovnat sérii nájezdů a Plameny i jeho zásluhou získaly bod navíc. Přesto se podařilo týmu okolo kapitána Aleksandera Barkova bodovat, ale Rudá křídla byla úspěšnější. Panteři budou tedy muset o návrat do postupových pozic zabojovat. Nejdůležitější bude dostat se na vítěznou vlnu, jelikož zatím výkony Floridy připomínají spíše sinusoidu.

V 1:00 vyjedou na led United Center Tučňáci. Blackhawks sice před nedávnem aspirovali dobrými výkony na souboj o postupové pozice, ale setkání s rozjetými celky je opět poslalo do spodních pater divize. Jestřábi totiž v posledních šesti kláních pětkrát padli a potřebují se nutně výkonnostně zvednout, aby se soupeři příliš nevzdálili. Prohra 1:6 s lídrem Východní konference situaci rozhodně nepřidala a je důležité se co nejrychleji oklepat. Týmu zatím chybí Seth Jones a Tyler Johnson, tedy jedny z mála hvězd, co po výprodeji v kádru zbyly.

Tučňáci se naopak navzdory stárnoucímu jádru mužstva výsledkově zvedají a po skalpu silného Winnipegu se chystají do další akce. Cíl je jasný. Dotáhnout se na divokou kartu, kde se momentálně střídají oba celky z New Yorku. Podaří se Crosbyho partě snížit ztrátu a přiblížit se postupovým příčkám do play-off?

