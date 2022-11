NHL dnes nabídne čtyři duely. Do akce jde i Nečas a jeho Carolina

Program zápasů na pondělní noc je tradičně strohý, připravená jsou pouhá čtyři utkání. Evropský fanoušek bude vyhlížet v půl dvanácté začátek utkání mezi Ottawou a Islanders. Do akce půjdou i úřadující šampioni či Carolina s produktivním Nečasem.

Půl hodiny před půlnocí evropského času zamíří do Ottawy Ostrované z New Yorku. Senátoři dokázali díky vítězství nad Philadelphií ukončit nepříjemnou sérii sedmi porážek v řadě. Celek z hlavního města Kanady táhne bodově především kapitán Brady Tkachuk, nejlepším střelcem je nováček Shane Pinto. Od Ostrovanů se toho mnoho nečekalo, aktuálně jsou však v popředí Východní konference, kdy nad sebou mají pouze Boston a New Jersey. Bodově září především Brock Nelson, Matthew Barzal stále čeká na první branku v ročníku, na kontě má zatím 16 gólových nahrávek.

V půl třetí ráno půjde do akce Calgary, které na svém ledu přivítají Krále z Los Angeles. Kings začali letošní ročník opravdu dobře, Během sedmnácti utkání posbírali 21 bodů a drží se na druhé pozici v Západní konferenci. Aktuálně mají šňůru čtyř výher v řadě. Naopak Calgary se letos příliš nedaří. Flames se hledají, díky výhře v minulém utkání proti Winnipegu zastavili dlouhou sérii porážek. Český gólman ve službách Plamenů Dan Vladař se do branky zatím dostal čtyřikrát, vítězství však slavil pouze jediné, a to začátkem ročníku v Bitvě o Albertu proti Edmontonu.

Ve stejný čas začne duel mezi Chicagem a Carolinou. Oba celky mají v posledních pěti utkáních shodnou formu, připsaly si dvě vítězství a jednu porážku. Blackhawks po letním výprodeji svými výkony překvapují a v Západní konferenci se nachází na deváté pozici. Naopak Carolina bojuje o přední příčky na Východě. Hurikánům letos pomáhá i solidní bodový přísun Martina Nečase, který vede týmovou produktivitu, doposud skóroval sedmkrát, asistencí si připsal 12.

Ve tři ráno jdou pak o akce úřadující šampioni z Colorada, kteří doma vyzvou St. Louis Blues. Laviny jsou posledních pár zápasů solidně rozjeté. Nejprve dokázaly v Evropě dvakrát porazit Columbus, po návratu za oceán si poradily s Nashvillem i Carolinou. Pavel Francouz však mnoho příležitostí v brankovišti nedostává, mezi třemi tyčemi úřaduje Alexandar Georgijev. Blues se po osmi porážkách v řadě vzchopili a dokázali přemoci Sharks i Golden Knights. Pořád však jsou v Západní konferenci téměř na chvostu, horší je pouze Anaheim.

Kompletní program zápasů:

23:30 Ottawa Senators – New York Islanders

02:30 Calgary Flames – Los Angeles Kings

02:30 Chicago Blackhawks – Carolina Hurricanes

03:00 Colorado Avalanche – St. Louis Blues

