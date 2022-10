NHL je po pauze zpět. Poprvé v sezóně si zahraje Zadina

Po hodech přichází půst. Tak nějak působila víkendová NHL. Zatímco v sobotu se hrálo hned čtrnáct utkání, neděle byla volná, nehrál nikdo. To se ale dnes mění, zabíhá se zpět do zajetých kolejí.

Větší půlka zápasů se bude hrát od tradiční jedné hodiny ranní. Zajímavé je, že hned ve čtyřech utkáních budou hrát doma týmy z Original Six.

New York Rangers doma přivítají Anaheim. Hosté se vydali na tradiční trip po východním pobřeží. A že by jim zatím na opačné straně kontinentu přálo štěstí? To se říct nedá, v prvním utkání jim Islanders naložili sedm branek! Rangers se budou chtít oklepat z porážky ve Winnipegu.

Souboj neporažených, to bude Boston proti Floridě. Bruins jdou zatím nad očekávání, čekalo se větší trápení. Na výhru s Washingtonem navázali doma proti Arizoně, i když téměř ztratili vyhrané utkání. To Panthers zatím výhry spíše dolují, proti Isles i Sabres to byly šichty.

Když byla řeč o Arizoně, tak ta míří na led Toronta. Neočekává se nic jiného než střelecká zábava domácích. Maple Leafs odehrají už třetí utkání doma, to hosté na svém ledě ještě nehráli.

Nevyzpytatelné souboje nabídnou hned dvě utkání – Detroit doma přivítá Los Angeles, Washington zase Vancouver. Zatímco v prvním utkání by mohlo padnout hodně branek, v tom druhém budou Canucks bojovat o první body v sezoně.

Dobrou zprávou pro české fanoušky je, že se do akce dostane poprvé v sezóně Filip Zadina, který nahradí zraněného Tylera Bertuzziho. Zadina by měl nastoupit ve druhé formaci, zatímco Dominik Kubalík se přesune ze čtvrté do první!

Nevyhráli zatím ani Canadiens, navíc dojede silný soupeř v podobě Penguins, kteří zatím ve dvou zápasech vstřelili dvanáct branek.

Dva vyhrocené divizní souboje nabídne i Západní konference. Láká především souboj Minnesoty s Coloradem. Mimochodem, Wild dostali v obou odehraných zápasech hrozivých čtrnáct branek. Stoupající formu pak bude chtít potvrdit Dallas proti Winnipegu.

Nejpozději se začne hrát v Seattlu, který přivítá zatím stoprocentní Carolinu. Zápasy Kraken zatím nabízí hodně branek, nicméně obranný val Hurricanes se zatím jeví více než solidně.

Share on Google+