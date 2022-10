NHL je tady! Nový ročník odšpuntuje dvojice zápasů!

Čekání je u konce! Po dvou utkáních odehraných v Praze se do akce konečně dostávají i další týmy NHL a sezóna nám oficiálně začíná. Období bez NHL je teď na nějakou dobu pryč a konečně bude k vidění boj o vstupenky do play off i cesta ke Stanley Cupu. První dvě utkání nejvyšší zámořské soutěže jsou na programu už dnes v noci.

Do New Yorku dorazí loňští finalisté z Tampy Bay, které přivítají Rangers. Blesky by chtěly určitě zaútočit na další pohár, ale v létě značně oslabily. V modrobílém dresu se nepředstaví Ondřej Palát, Jan Rutta či Ryan McDonagh. Dlouholeté smlouvy podepsali Nick Paul, Erik Černák, Michail Sergačov a Anthony Cirelli. V úvodu sezony bude Tampě chybět právě Cirelli, který má za sebou operaci ramene.

Tampa v přípravě velmi neoslnila, z pěti utkání dokázala opanovat pouze jediné. Poslední zápas proti Floridě si domácí značně užili, hattrickem zaujal Vladislav Naměstnikov.

Úvod proti Rangers, navíc v jejich chrámu, to bude pro Bolts těžká zkouška. Celek z Big Apple má mladý a talentovaný útok. První formace ve složení Kakko, Kreider, Zibanejad budí respekt. V přípravě se jim podařilo vyhrát dva zápasy z šesti odehraných.

Půjde o odvetu z Konferenčního finále, kdy sice Jezdci vedli, když opanovali první dvě utkání, poté Tampa zabrala a zdolala Rangers poměrem 4:2 na zápasy. Sázkové kanceláře momentálně lehce favorizují celek z New Yorku, ale mělo by jít o vyrovnanou partii.

Druhý duel noci obstarají celky ze Západní konference. Do Los Angeles dorazí Rytíři z Vegas.

Kings koncem června obdrželi podpisová práva na Kevina Fialu. Švýcarský útočník následně podepsal sedmiletý kontrakt. Prodloužení smlouvy podepsal i Anže Kopitar. Na první pohled nenápadný tým se zdá být velmi vyváženým. Ve svých řadách má mnoho dravého mládí, které reprezentuje Arthur Kaliyev, Quinton Byfield či teprve devatenáctiletý Brandt Clarke.

Na druhé straně si bude chtít odbýt důstojně premiéru Bruce Cassidy, který v pozici hlavního trenéra vystřídal Peteho DeBoera. Vegas se však potýkají s velkou marodkou. Na listině zraněných je aktuálně Nicolas Hague, kterého Golden Knights podepsali na tři další roky. Připraven ještě stále není gólman Laurent Brossoit. Dlouhodobě pak bude scházet Nolan Patrick či Robin Lehner.

LA a Vegas se proti sobě v přípravě střetli dvakrát. První měření sil zvládli lépe Králové, zápas však rozsekli až v prodloužení. Druhé utkání se lépe podařilo Rytířům, kteří své soky z divize porazili 6:4.

Rozpis zápasů:

1:30 New York Rangers – Tampa Bay Lightning

4:00 Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights

