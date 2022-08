NHL ještě neviděla toho nejlepšího Hischiera, tvrdí kouč Fischer

Nico Hischier je jedním z nejmladších kapitánů v NHL. Švýcarský útočník se stal dvanáctým kapitánem New Jersey Devils, poté vedl ve stejné roli i reprezentační tým. O tom, jak se z malého chlapce stal lídr, se rozpovídal reprezentační kouč Patrick Fischer.

Třiadvacetiletý hokejista byl jedničkou draftu v roce 2017. Ve Švýcarsku byl výběr talentů velikou událostí, jelikož nikdy předtím neměla tato evropská země nejvýše draftovaného hráče. V první desítce šel před Hischierem jen Meier v roce 2015 a Niederreiter v roce 2010.

„Když se Devils rozhodli vzít Nica jako jedničku, tak to byla ve Švýcarsku veliká věc,“ začal své vyprávění pro nhl.com Patrick Fischer. Šestačtyřicetiletý Švýcar si zahrál NHL pouze krátce, ve svých statistikách má 27 utkání za Phoenix. Od roku 2012 se začal objevovat u švýcarských reprezentací a v roce 2015 se stal lodivodem seniorského týmu.

„Jako hokejová země se samozřejmě stále snažíme rozvíjet, učit se od nejlepších. Když pak přijde hráč, který má tu čest být vybrán do NHL jako první celkově, je to veliká motivace, která má vliv na celé hokejové prostředí ve Švýcarsku,“ pokračoval kvalitní kouč. „Jaký měla tato událost skutečný vliv uvidíme ale až za 20 let. Myslím, že si řekneme, že Nico a Roman Josi významně pomohli dostat Švýcarsko na hokejovou mapu a získat respekt od ostatních zemí.“

V New Jersey se Hischier uvedl velmi dobře. Ve své nováčkovské sezoně odehrál kompletní porci zápasů a připsal si v nich 52 bodů. Byl druhým nejproduktivnějším hráčem týmu a dovlekl Ďábly do play off, prvního a posledního, které zatím s organizací zažil.

V březnu 2021 jej Devils jmenovali 12. kapitánem klubové historie. „Je to čest a privilegium vést organizaci New Jersey jako kapitán. Máme v kabině mnoho lídrů, takže si jsem jistý, že mi pomohou,“ komentoval tehdy novopečený kapitán.

Od té doby Švýcar hodně vyrostl a stal se lídrem na ledě i mimo něj. V uplynulé sezoně si vylepšil svá dosavadní maxima, v 70 zápasech posbíral 60 bodů. Poté se mu dařilo na mistrovství světa v dresu s helvétským křížem na hrudi.

A právě v reprezentaci dostal veledůležitou roli kapitána také. „Reprezentovat svou zemi jako kapitán reprezentace je něco jiného než v klubu. Byl na to připravený a odvedl na mistrovství skvělou práci. Některé kluky kapitánské C na hrudi zastraší a zbrzdí, ale jemu pomohla zkušenost z New Jersey. Zároveň se však ještě učí, aby byl lepším lídrem,“ komentoval Patrick Fischer.

Před následujícím ročníkem se Hischier kromě individuálního tréninku účastnil i rozvojového kempu ve Švýcarsku, který je určen hráčům do pětadvaceti let. I zde vybočoval svými dovednostmi z řady a Patrick Fischer z něj byl nadšen. „NHL ještě zdaleka neviděla toho nejlepšího Nica Hischiera,“ upozornil hlavní kouč švýcarské reprezentace.

