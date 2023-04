NHL? Ještě nevím, možná vyhraje škola, vzkazuje top talent zájemcům

Hned za Bedardem? Možná. Adam Fantilli patří mezi největší talenty nadcházejícího draftu. Na rozdíl od Bedarda ale dost možná klubu, který si ho do svých služeb vybere, nepomůže hned v následující sezoně. Zvažuje totiž setrvání na univerzitě.

Na té hrál i v této sezoně. Přesněji v té michiganské, která má jeden z nejlepších hokejových programů v zemi. Osmnáctiletý borec byl nejlepší v gólech, bodech i bodech na zápas. I proto vyhrál Hobbey Baker Award, která se každoročně uděluje nejlepšímu univerzitnímu hráči.

Na svá představení teda dost možná naváže.

„Všechno je teď ve hvězdách,“ řekl Fantilli pro oficiální ligový web. „Nevím, který tým si kde vybírá, a vlastně ani nevím, jestli budu vůbec vybrán, takže o mé budoucnosti vlastně zatím ani nemůžu rozhodnout.“

Fantillimu sezona skončila 6. dubna, kdy Michigan prohrál 5:2 s Quinnipiac University v semifinále ostře sledované univerzitní Frozen Four. Následující plán? V nadcházejících týdnech si vezme volno a až bude připraven, probere tuto záležitost se svou rodinou a agentem.

„Vím, že stále existují oblasti mé hry, které musím vypilovat, a život na univerzitní půdě po dobu dalšího roku mi může pomoct vyrůst i osobnostně,“ přemítal Fantilli. „Ať už půjdu do NHL, nebo zůstanu na univerzitě, budu spokojený. Ale ještě jsem se nerozhodnul.“

Fantilli už se představil i na mezinárodní scéně. Kanadě pomohl na posledním mistrovství světa juniorů k další zlaté medaili. V sedmi zápasech zapsal pět bodů.

„Samozřejmě bychom Adama rádi přivítali zpět, ale ať už se rozhodne jakkoli, je to jeho kariéra a my ho v ní budeme plně podporovat,“ řekl trenér Michiganu Brandon Naurato. „Kluci jako Zach Werenski, Owen Power, Matty Beniers či Luke Hughes hráli univerzitní hokej ještě o rok navíc. Adam musí udělat to, co je pro něj nejlepší.“

