NHL má na programu jediné utkání. Přidá se Colorado k Oilers a Lightning?

Noc z pátku na sobotu přinese pouze jedno utkání. Colorado vede v sérii nad St. Louis 3:2 a může tak po dnešku doplnit ve finále Západní konference Edmonton a uzavřít tak první dvojici. Podaří se jim to už dnes, nebo si Blues vynutí sedmý zápas?

St. Louis se domácí dvojzápas absolutně nevyvedl. V prvním utkání prohrál 2:5, ve druhém pak 3:6. Na pátý zápas se série vrátila do Colorada, to už si ale Blues uvědomili vážnost situace a ve vyrovnané přestřelce nakonec zvítězili v prodloužení 5:4. Colorado přitom absolutně ovládlo první polovinu utkání, když po dvou gólech Nathana MacKinnona v první třetině zvyšoval Gabriel Landeskog v 25. minutě už na 3:0. O deset minut později se ale podařilo snížit Vladimiru Tarasenkovi, v poslední desetiminutovce utkání se pak rozpoutala pořádná válka.

V čase 49:57 nejprve Robert Thomas snížil na rozdíl jedné branky, jen aby Justin Faulk o pět minut později srovnal stav na 3:3. Přesně o dvě minuty později, v čase 57:14 vrátil Coloradu vedení a hattrick zkompletoval Nathan Mackinnon a vypadalo to, že je o vítězi rozhodnuto. Padesát šest vteřin před sirénou ale Blues využili hru bez brankáře a Robert Thomas svou druhou trefou poslal zápas do prodloužení. To trvalo tři a půl minuty, než se po několika odražených pokusech dostal k puku Tyler Bozak a rozhodl o návratu série do St. Louis. Uvidíme tedy, jestli Blues zlomí prokletí své domácí půdy, nebo si jen vybojovali oddálení vyřazení.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

