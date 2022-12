NHL má na programu šest klání! Šlágrem noci souboj Vegas a Bostonu

Nejprestižnější hokejová liga chystá skromnou podívanou, která bude zahrnovat pouze šest bitev. Ovšem na pořadu dne bude souboj lídrů obou konferencí nebo střetnutí rozjetého Winnipegu s bodujícími Capitals. Do akce půjde i současný šampion a Vejmelkova Arizona, která minule v třaskavém zápase zastavila Medvědy.

Odstartujeme již ve 21:00, kdy nám otevře brány Enterprise Center. Upadající Blues zde přivítají jednoho ze svých největších konkurentů, kterým jsou Laviny. Ty trápí zranění důležitých opor, což už se výrazně podepisuje i na výsledcích. Avalanche prohráli už čtyřikrát v řadě a přišli o divokou kartu, kterou pro sebe prozatím uzmula Minnesota. St. Louis ztrácí kontakt v boji o vyřazovací část a nelichotivé výsledky ho tlačí do společnosti Arizony.

S odbytím půlnoci padne úvodní buly v Columbusu. Tam se chystají Los Angeles. Poslední tým Východní konference pochopitelně sužuje množství proher, což je zapříčiněno i rozsáhlou marodkou. Ta už letos skončila sezonu několika hvězdám. Celek z Kalifornie se zatím díky zaváhání svých soupeřů drží na druhém místě Pacifické divize, ale také bude muset zabrat a najít recept na rozkolísané výkony, které jej v současnosti asi trápí nejvíce.

Ve stejný čas se do akce chystá i Florida. Tu čeká back-to-back zápas. Po posledním pádu na ledě Tampy se navíc situace ještě více zkomplikovala, jelikož soupeř získal bodový náskok v divizi a velmi Floridě ztížil hon na znovuzískání divoké karty. Do toho všeho se začíná promítat i souboj s našlapanou Metropolitní divizí, která má v současné chvíli pět postupových míst. Na tuto situaci seskupení okolo Barkova pochopitelně doplácí, jelikož jejich divize má nyní k dispozici jen tři místenky do vyřazovací části. Panterům bude nyní soupeřem Seattle, který trápí série tří proher v řadě, ale vzhledem k nastřádaným bodům to zatím není nic tragického.

Na programu je i měření sil odpadlíků. Arizona narazí v 1:00 na Letce. Kojoti v minulém kole konečně utnuli sérii nevydařených duelů a to tím nejlepším možným způsobem. V čele s Karlem Vejmelkou, který zastavil 43 střel, totiž celek z pouště porazil Boston. Jedna vlaštovka ovšem jaro nedělá a Kojoti jsou na míle vzdáleni postupu. Letci si vedou obdobně a navíc je trápí absence hvězdných hráčů, která ještě více ubírá na kvalitě týmu.

Jednu hodinu po půlnoci bude k vidění i bitva mezi Winnipegem a Washingtonem. Oba celky jsou na vítězné vlně a dávají o sobě hlasitě vědět. Jets jsou druzí v konferenci a Washington přidává kredit Metropolitní divizi, která se nám začíná pořádně zamotávat. Ovečkinova parta vyhlásila útok na pozice newyorských celků, které se musí pořádně snažit, aby unikly týmu z hlavního města USA, které bodovalo v pěti z posledních šesti duelů.

Ve 2:00 je připravený tolik očekávaný duel vedoucích týmů obou konferencí. Medvědi mají co napravovat, jelikož po obrovském zaváhání s Arizonou dali velkou šanci Ďáblům, kteří ji ale nevyužili. Rytíři si na čele Západní konference musí dávat pozor na blížící se Winnipeg s Dallasem. Zatím ovšem družina Jacka Eichela až na několik zaváhání podává stabilní výkony. Poslední střetnutí mezi Bostonem a Vegas dopadlo lépe pro Golden Knights, kteří ovládli duel v třaskavých samostatných nájezdech.

