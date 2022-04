NHL má na programu šest utkání, Dallas se může výrazně přiblížit postupu do play off

V noci z pondělka na úterý půjde do akce hned dvanáct týmů NHL! První zápas začne až dvě hodiny po půlnoci, jde o souboj Chicaga s Calgary. Ten poslední naopak začíná přívětivě pro všechna ranní ptáčata, úvodní vhazování v duelu mezi Vancouverem a Dallasem je na programu v půl páté. A právě utkání mezi Canucks a Stars bude jedním z klíčových, týmy zabojují o důležité body do play off.

Ve dvě hodiny ráno začne utkání mezi Chicagem a Calgary. Jasnými favority budou hokejisté Flames, kteří z posledních sedmi utkání padli pouze jednou. Navíc domácí Hawks se letos hodně trápí. Už nyní je jasné, že se tým kolem Patricka Kanea podruhé v řadě do play off nepodívá. Navíc vzájemné zápasy v aktuálním ročníku hovoří lépe pro kanadský tým. Calgary dvakrát vyhrálo a v obou utkáních vstřelilo pět branek, takže se dá očekávat další kanonáda domácího celku.

O hodinu později vyjede na led Pepsi Center kanonýr Alexandr Ovečkin se svou partou. Colorado se bude snažit navléknout desátý korálek na svou šňůru výher, kterou odstartovalo už 30. března. Washington bude chtít navázat na vysokou výhru nad Montrealem. Caps už navíc o nic moc nejde, jako poslední celek z Východní konference má vstupenku do vyřazovacích bojů ve svém držení. Jediný vzájemný duel spolu tyto celky odehrály v říjnu, tehdy se radovali hráči z hlavního města USA, kteří zdolali Laviny 6:3.

Ve čtyři hodiny středoevropského času se na Kojoty budou řítit Hurikáni z Caroliny! Oba týmy budou usilovat o založení série výher. Arizona totiž prohrála šest utkání v řadě, Canes nezvládli poslední dva zápasy. V minulém společném duelu zářil Karel Vejmelka, který v brance Coyotes pochytal 37 střel, prohru 1:2 však odvrátit nedokázal. Na obou gólech celku z Raleigh se tehdy podílel Martin Nečas.

Čtyři hodiny po půlnoci přivítá Seattle Ottawu. Bude se jednat o souboj dvou celků, které v letošním play off s jistotou neuvidíme. Krakeni se budou snažit navázat na výhru proti Devils, Sens by nejspíš rádi chtěli bodovat počtvrté v řadě. Ve stejnou dobu bude začínat utkání mezi Vegas a New Jersey. Ďáblové naposledy proti soupeři z města hazardu uspěli v prosinci roku 2018, což už je poměrně dlouhá doba. Hokejisté z Vegas však mají velkou motivaci v domácím utkání uspět, jelikož stále bojují o místo v play off.

Budíček na půl pátou ráno mohou nastavovat fanoušci Vancouveru a Dallasu. Tento zápas bude klíčový pro nadcházející vyřazovací boje. Stars se totiž aktuálně zuby nehty drží na postupové příčce v rámci divoké karty na západě. Canucks sice ztrácí na celek z Texasu sedm bodů, ale momentálně mají slušnou formu. Kanadský celek má navíc letos proti Dallasu pozitivní bilanci, Kosatky dvakrát zvítězily o tři branky.

Program

02:00 Chicago Blackhawks – Calgary Flames

03:00 Colorado Avalanche – Washington Capitals

04:00 Arizona Coyotes – Carolina Hurricanes

04:00 Seattle Kraken – Ottawa Senators

04:00 Vegas Golden Knights – New Jersey Devils

04:30 Vancouver Canucks – Dallas Stars

