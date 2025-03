NHL míří do Stockholmu. Penguins a Predators rozzáří Avicii Arenu

Pittsburgh odehraje dvě utkání s Nashvillem Predators v Avicii Areně, jak se dnes bývalý Globen jmenuje. Zápasy proběhnou 14. a 16. listopadu a budou pro Penguins první mimo Severní Ameriku od roku 2008. Tehdy hrál Pittsburgh v Evropě proti Ottawě – a právě tehdy fanoušci ve Stockholmu naposledy viděli na vlastní oči Sidneyho Crosbyho.

„Hokej je ve Švédsku obrovský a možnost vidět hráče NHL zblízka je pro mladé kluky skvělá,“ říká Rakell. Společně s Erikem Karlssonem chce spoluhráčům ukázat kus své země – a hlavně si užít návrat domů. Zároveň ale oba dobře ví, že největším tahákem celé akce je někdo jiný. „Švédští fanoušci chtějí vidět Crosbyho. To je prostě fakt,“ říká Rakell.

NHL pravidelně vozí své zápasy do Evropy a často vybírá týmy se švédskými hráči. Penguins se však v Global Series objeví především kvůli Crosbyho obrovské popularitě. „Pittsburgh nám nabízí obojí – švédské hvězdy i světovou megastar,“ vysvětluje viceprezident NHL David Proper.

Zájem o evropský výjezd měl podle The Athletic i samotný klub. Majitelé Penguins z Fenway Sports Group od začátku prosazovali, aby se tým ukázal ve světě. Pittsburgh je jedním z nejviditelnějších amerických klubů, přesto hrál naposledy mimo kontinent před šestnácti lety.

Crosby přiznává, že ho překvapilo, jak dlouho trvalo, než se Penguins do Evropy vrátili. Z minulého stockholmského výjezdu si dodnes pamatuje výlety po městě a návštěvu slavného muzea Vasa. Naopak by nejraději zapomněl na únavu z časového posunu, nepohodlné postele a švédskou kuchyni, kterou ne každý spoluhráč ocenil.

Tentokrát bude mít hlavní slovo Rakell. Těší se, že ukáže spoluhráčům tradiční švédské jídlo, a hlavně že ho konečně uvidí hrát jeho babička, která už nemůže cestovat. „Přijedu za ní,“ říká.

Obrovskými taháky bude ale také hvězda Preds, útočník Filip Forsberg. Třicetiletý Forsberg vede v letošní sezóně Nashville s 59 body (25 gólů, 34 asistencí) v 66 zápasech, hrál na turnaji 4 Nations Face-Off a ve dvou z posledních čtyř sezón nastřílel alespoň 40 gólů.

„Spousta lidí, kteří sem možná nebudou moci cestovat, aby se podívali, dostane šanci vidět mě hrát NHL doma. Je to výjimečné. Myslím tím, že hned po mém rodném městě (Leksandu) je to nejlepší místo na světě. Stockholm je nádherný. Je to skvělé město. Listopad by neměl být špatný ani z hlediska počasí. Sledovat nejlepší hráče světa v Avicii Areně? To se nedá překonat," těší se.

