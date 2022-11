NHL nabídne opravdové lahůdky. K vidění bude čtrnáct duelů včetně odvety Global Series

Fanoušky nejprestižnější hokejové ligy světa čeká dlouhá noc, v níž si každý může vybrat klání dle gusta. Nebude snad potřeba ani nastavovat budíky, jelikož hned čtyři bitvy startují ve velmi atraktivním čase. Po odbytí půlnoci je na programu dalších deset duelů, mezi nimiž je například třaskavé měření sil mezi Torontem a Bostonem. Mnoho střetnutí navíc startuje právě v magických 00:00, takže vše bude plynule navazovat. Lákadel je tedy víc než dost a jedinou otázkou českého fanouška bude, na který zápas přepnout? Kompletní nabídku si můžete přečíst níže.

NHL otevírá své brány již v 18:00, kdy v detroitské Little Caesars aréně budou Rudým křídlům stát v cestě Islanders. Oba celky od sebe ve Východní konferenci dělí pouhé dva body, i když svěřenci trenéra Dereka Lalondeho mají o jedno klání méně než jejich nadcházející soupeř. Zatímco Ostrované jsou na vítězné vlně, která čítá již pět utkání, výkony Detroitu jsou zatím jako na houpačce. Lákadlem jsou jistě Dominik Kubalík a Filip Zadina, kteří v minulé bitvě naskakovali společně ve třetí formaci týmu z města automobilů.

Následují tři duely, mezi kterými je pravidelný hodinový rozestup, což je pro NHL velmi atypické. Zlatým hřebem bude jistě pokračování Global Series ve Finsku, která má úvodní buly naplánované právě na 19:00. Již včera jste mohli být svědky dechberoucího představení v Tampere, kde se finské hvězdy ukázaly opravdu v nejlepším světle. Na straně Modrokabátníků si gól a asistenci připsal miláček davů Patrik Laine, ale zastínil jej právě Mikko Rantanen. Ten k asistenci přidal i hattrick, a NHL tak dělá v zemi tisíců jezer hokeji skvělou reklamu. Blue Jackets nicméně potřebují nutně bodovat, jelikož jim zatím start do sezony vůbec nevychází a zapsali již čtvrtou velmi vysokou porážku v řadě.

Poté přijde na řadu přenos z mrazivé Manitoby, kde na sebe narazí tamní Jets a Blackhawks. Chicago navzdory předsezónním predikcím na souboj o jedničku draftu zatím okupuje sedmé místo ve své konferenci. Po čtyřzápasové sérii vítězství, sice ve stejném počtu střetnutí padlo, ale naposledy dokázalo zdolat LA Kings a ukázalo, že i přes malé množství hvězd by se s ním mělo počítat. Winnipeg bodoval v posledních pěti duelech, z toho poslední tři dotáhl do prodloužení. V bitvě je favoritem, ale zatím postrádá svou velkou hvězdu Nikolaje Ehlerse, který se zranil ve druhém utkání. Blackhawks se budou muset znovu obejít bez zraněného Petra Mrázka.

Poslední bitvou, která má první vhazování v plánu ještě před brzkým nedělním ránem je střetnutí Oilers a Stars, které vypukne ve 21:00. Oba týmy se přetahují o druhý flek v Západní konferenci a klání má tedy rozhodně co nabídnout. Nezastavitelného McDavida a Draisaitla snad netřeba představovat. Olejáře spíše udivuje Stuart Skinner, který si drží skvělou úspěšnost zákroků 94,35 %. Zatím tedy chytá mnohem lépe než Jack Campbell, který před letošní sezonou s velkými pompami podepisoval kontrakt v Edmontonu. V Dallasu doufají, že Tyler Seguin a Jamie Benn udrží svoji formu a potáhnou Stars k úspěchu, jelikož věk nelze zastavit a Joe Pavelski by si také rád jednou sáhl na Stanley Cup. Zatím mají ročník rozjetý velmi dobře.

Jakmile na hodinách naskočí 00:00, znamená to souběžný start šesti bitev. Vše je navíc rovnoměrně rozloženo tak, že tři odstartují v Kanadě a stejný počet také v USA. Montreal, který v letošní sezoně podává velmi proměnlivé výkony, narazí na kolos z města hazardu. Golden Knights zatím padli pouze dvakrát a jejich krasojízda je vyšvihla do čela konference. Přestože Vegas postrádají v brankovišti Lehnera a Brossoita, Adin Hill a Logan Tompson zatím působí jako plnohodnotné náhrady. Celá organizace zatím výsledkově šlape podle plánu.

Senators zatím kromě prodeje klubu řeší i špatné výkony, které právě vrcholí sérií proher, jež čítá čtyři zápasy. Nyní se potkají s Philadelphií, která se potýká s velkou marodkou. Chybí například Couturier, James Van Riemsdyk nebo Ellis. Ottawa je tedy v klání proti svěřencům Johna Tortorelly mírným favoritem a bude to chtít proti oslabenému soupeři dokázat.

Tučňáci ve stejném časovém horizontu vyzvou Krakeny, kteří postrádají jak svého maskovaného hrdinu Philippa Grubauera, tak i bývalého hráče Pittsburghu Jareda McCanna. Navzdory tomu je Seattle zatím na čtvrté pozici a momentálně je na vlně tří zvládnutých bitev. Tučňáci naopak prohráli posledních šest duelů a rádi by navázali na začátek sezony.

Startuje také souboj těžkých vah Atlantické divize. Vypadá to, že Buffalo dalo konečně sbohem smolným rokům, kdy bylo pravidelně připoutáno u dna soutěže a nyní patří k obávaným soupeřům. Aby také ne, když má ve svém týmu vysoko draftované hvězdičky z bývalých draftů. Proti bude stát Tampa, která v minulém klání nestačila na Hurikány.

Své slibuje i bitva mezi Torontem a Bostonem. Boston zatím jasně vede celou Východní konferenci a ‘last dance‘ veteránů Medvědů tedy zatím vypadá velmi slibně. O kouzle Davida Pastrňáka se asi nemusíme zastavovat. Česká hvězdička však bude postrádat zraněného Davida Krejčího. Toronto bažící konečně po projití prvním kolem nehraje špatně, ale očekávalo se mnohem více, čehož jsou si všichni vědomi. Naštěstí se v minulém duelu podařilo prolomit sérii čtyř proher v řadě.

Do akce se chystají také Capitals a Arizona. Washington sužují zranění, která týmu velmi ubírají na síle. Chybí Bäckström, Oshie nebo Wilson. I tak by Capitals měli papírově proti Arizoně uspět, ale všichni víme, že Kojoti dokáží pěkně kousat. Své by mohla vyprávět Florida, kterou vychytal vynikající Karel Vejmelka. Pak ovšem přišel příděl od Dallasu, který svého soka počastoval sedmi brankami. Washington má však nyní velkou příležitost ukončit nelichotivou bilanci tří proher v řadě.

Kdo vydrží až do 3:00, může shlédnout třaskavý duel mezi Calgary a Devils. Hvězd je na obou stranách nespočet. Calgary však momentálně třikrát padlo a není v nejlepším rozpoložení. Naopak Ďáblové jsou na vlně a ve své konferenci stíhají Carolinu a snaží se držet kontakt i s Medvědy.

V další kanadské metropoli se utkají Kosatky s Predátory. Ani jeden z celků nezažívá nijak zářivý start. Hlavně Vancouver se snaží zvednout po velmi špatném vstupu do sezony. Predátoři sice začali v Praze dvěma vítězstvími, ale v zámoří je čekaly spíše strasti. Oba celky potřebují výrazný impuls a na tomto duelu by se mohl jeden z aktérů chytit.

O půl hodiny později, tedy ve 3:30, na sebe narazí LA a Florida. Kings zatím podávají rozporuplné výkony a rádi by ustálili svou formu. Panteři jsou na tom obdobně. Zaváhají totiž s mnoha papírově slabšími celky a zatím nenaplňují očekávání ani svou formu z minulého ročníku základní části.

Poslední duel, který uzavře nedělní ráno je souboj Žraloků s Anaheimem. Oba sokové by potřebovali výrazný impuls. Sharks zatím nepomáhá ani probuzení Erika Karlssona, který znovu patří ke špičkám ligy. San Jose si připsalo již třetí prohru v řadě a je ve spodních patrech Západní konference. Anaheim sice překonal na konci října sérii hrozivých sedmi proher, ale v poslední bitvě vysoko padl s Vancouverem.

