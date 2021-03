NHL nabídne pět zápasů. Prodlouží se ostudná série Buffala?

Dnešní program NHL nabízí pět zápasů. Utkání Montrealu bylo navíc odloženo, a to kvůli covid protokolu. I tak nás ale čekají dva zápasy v přijatelném čase, zbytek se odehraje klasicky v noci. Pojďme se podívat na dnešní přehled!

22:00 Ottawa Senators – Calgary Flames

Tady by to mohlo jiskřit. V posledním zápase totiž brankář Ottawy Gustavsson vychytal svou první výhru v NHL. Jeho spoluhráči mu jako suvenýr z nezapomenutelné noci chtěli dát puk, nicméně ten si pro sebe na konci uzmuli hráči Flames. Ottawě ho sice vrátili, ale vřela krev. Mohlo by se to ukázat i dnes. Domácí početnou marodku rozšířil útočník Watson.

22:30 Minnesota Wild – Anaheim Ducks

Minnesota doma? Tutová výhra. Wild doma neprohráli od 30. ledna a momentálně tahají výhru devíti výher na domácím ledě za sebou. Úchvatná bilance. V posledním zápase, který odehráli právě proti Ducks, museli otáčet nepříznivý vývoj. Utkání ale dotáhli do vítězného konce a dál si hlídají pozice zaručující play off. Ducks se stále soustředí hlavně na vytížení mladých borců.

01:00 Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres

Když hraje v noci Buffalo, ráno se ani nemá cenu dívat na výsledek. Prostě prohrálo. Bylo by překvapením, kdyby to Sabres zlomili zrovna dnes. Penguins se po třech prohrách ve čtyřech zápasech potřebují zvednout a na domácím ledě jim to svědčí. Buffalo je navíc bez gólmanů. Buď jsou na marodce, nebo vyměněni. Mezi tři tyče si stoupne Dustin Tokarski, který bude od první minuty chytat poprvé po pěti letech.

03:30 Vancouver Canucks – Winnipeg Jets

Canucks po pěti zápasech, ve kterých dokázali bodovat, nastoupili doma proti Winnipegu. Ten Kosatkám uštědřil pěknou lekci a vyhrál 4:0, dvěma góly se předvedl Lowry. Jets se tak trochu odlepili od dotírajícího Montrealu, na který mocně dotahuje právě Vancouver. Severní divize se zamotává víc a víc. Každý zápas je najednou mnohem důležitější, nejinak tomu bude dnes.

03:30 San Jose Sharks – Los Angeles Kings

Jsou to nevyrovnané výkony, které potápí šance Kings na postup do play off. Nikdo s tím ale ani nepočítal, byl by to příjemný bonus. Momentálně jsou Králové šestí s pětibodovou ztrátou. Sharks jsou na tom ještě o pozici a čtyři body hůř. Další nepovedená sezona v San Jose bude mít možná za následek větší výměny. O té se mimochodem spekuluje i na straně LA, o Dustina Browna mají mít zájem Islanders.

