NHL nabídne sedm utkání. Připíší Devils sedmou porážku v řadě?

Nejslavnější hokejová liga nabídne velmi slušný program i pár dní před Vánoci. Svou šňůru porážek by rádi přerušili ďáblové z Newarku, Chicago zase cílí na odlepení se ze dna tabulky. První duel noci startuje v jednu hodinu ranní.

První utkání noci nabídne souboj dvou celků z Atlantické divize. Půjde o zápas mezi Detroitem a Tampou. Rudá křídla se momentálně trápí, posledních šest zápasů prohrála a ukořistila pouhé dva body. Důvodem je i poměrně velká marodka, i proto je dobrou zprávou, že Jakub Vrána už začíná trénovat s týmem, trenér Lalonde moc dobře ví, že český útočník může přidat důležité trefy. Naopak Tampa z posledních šesti zápasů nezvládla jen jeden jediný, a to proti Maple Leafs. K jednomu souboji mezi divizními rivaly už letos došlo, začátkem prosince slavili Red Wings.

Ve Východní konferenci dojde ke střetu Floridy s New Jersey. Ďáblové se po skvostném startu zasekli a posledních šest zápasů nedokázali své soupeře porazit. Nyní vyzvou venku Pantery, kteří mají výsledky jako na houpačce. Oba celky se letos již jednou střetly, jde o záležitost, která není starší než jeden týden, tehdy v Newarku ovládli zápas Panteři.

Souboj Colorada s Montrealem začne ve dvě hodiny ráno. Laviny se i přes mnohá zranění stále drží na sedmé pozici v Západní divizi, naopak Montreal se trápí a na Východě je čtvrtý od konce. I poslední zápasy vypadaly u dnešních soupeřů poměrně odlišně, Colorado si připsalo v posledních pěti utkáních čtyři výhry, zatím co Canadiens slavili ve stejném počtu zápasů dvakrát.

Chicago vs. Nashville, to bude souboj z Centrální konference. Půjde o střet celků, které jsou od šancí na play off poměrně vzdálené. Nashville naposledy zaskočil Edmonton a utnul šestizápasovou sérii porážek. Blackhawks se trápí ještě více, z posledních šestnácti zápasů se jim podařilo zvítězit pouze jednou, a to ve slavné Madison Square Garden proti Rangers. Půjde o první vzájemný souboj v aktuálním ročníku.

Dallas v půl čtvrté ráno přivítá Edmonton. Stars se v Západní konferenci pořád nachází velmi vysoko, okupují druhou příčku, na čelo jim chybí pouhý bod. Dallas dominuje i ve speciálních formacích, oslabení i přesilovky patří v podání Stars k tomu nejlepšímu v NHL. Navíc mají v celku velmi talentovaného Jasona Robertsona, který drží krok s těmi nejlepšími v lize. Edmonton disponuje dvojicí McDavid, Draisaitl, která už dohromady posbírala neuvěřitelných 118 kanadských bodů, Edmontonu to však stačí na 8. pozici v Západní konferenci.

Anaheim přivítá rozjetou Minnesotu. Ducks sice díky dvěma výhrám z posledních tří zápasů poskočili v tabulce před Chicago, na Minnesotu však bude těžké vyzrát. Wild opanovali posledních pět utkání a vezou se na příjemné vlně výher, ke kterým jim pomáhají i výborné výkony Kaprizova, ruský útočník má na kontě 42 kanadských bodů. Vzájemné zápasy už mají za sebou týmy letos dva, v prvním měření uspěla Minnesota 4:1, druhý duel šel do nájezdů, ve kterých byli úspěšnější opět hráči Wild.

Ve čtyři hodiny ráno začne utkání mezi Vegas a Arizonou. Půjde o duel mezi prvním týmem na Západě a celkem, který se ve stejné konferenci nachází na 14. pozici. Momentální forma je však u obou velmi podobná, v posledních dvou zápasech padli. Rytíře překonali Ostrované a Buffalo, Arizona padla po soubojích se Sabres a Canadiens. Půjde o druhé vzájemné měření v probíhající sezoně, ve druhé polovině listopadu zvítězilo Vegas poměrem 4:1.

Share on Google+