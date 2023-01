NHL nabídne souboj rozjetých Predators proti Torontu. Chybět nebude bitva o Kalifornii!

Čtvrteční noc na nás chystá skromnou podívanou. Těšit se však můžete na čtyři atraktivní duely. Rozjetý Nashville, který se opět snaží přihlásit do bojů o vyřazovací část, čeká prověrka proti druhému celku Východní konference. Edmonton potřebuje opět zabrat a Capitals budou chtít zastavit na vlně hrající Letce. Ráno pak zakončí souboj o Kalifornii.

Začneme v 1:00, kdy se ve Wells Fargo Center představí Washington. Flyers zatím navzdory očekáváním prožívají báječné období, jelikož z posledních šesti duelů pětkrát odcházeli jako vítězné mužstvo a sklonit se museli pouze před Maple Leafs. Předešlé více než bídné výsledky jsou však tak markantní, že se žádný posun tabulkou nekonal.

To Capitals poslední dobou doslova a do písmene sekají latinu a na rozdíl od jejich soka je to v Metropolitní divizi pořádně znát. Ovečkinova parta se vyšplhala až na čtvrtou pozici a výrazně ohrožuje celky nad sebou. Ono se ani není čemu divit. Z posledních sedmnácti duelů totiž kádr z hlavního města USA nebodoval pouze dvakrát. To jsou více než slušná čísla. Zpátky už je konečně Nicklas Bäckström, jež minule odehrál po boku kapitána Capitals svůj první zápas v letošní sezoně NHL. Washington si každopádně brousí zuby na další skalp.

O půl hodiny později se rozsvítí světla i na stadionu Maple Leafs. Tradiční kanadský celek se utká s Predátory. Ti od nového roku neprohráli a v zádech mají sérii čtyř vítězství v řadě. Navíc bodovali v posledních šesti duelech. Nashville si ovšem nutně potřebuje tuto bilanci udržet, aby mu postupující skupina bodově příliš neutekla. Toronto se o svou pozici zatím vůbec nemusí strachovat. Tým zažehnal dvě porážky od Blues a Seattlu a po dvou výrazných vítězstvích nad Red Wings a Flyers se opět vrátil na vítěznou vlnu.

Ve 4:00 bude připraven zápas mezi Anaheimem a Oilers. Mužstvo z mrazivého Edmontonu už nutně potřebuje zabrat. V roce 2023 totiž padlo v pěti duelech celkem čtyřikrát a přišlo o svou výhodnou pozici. Nad síly týmu okolo Connora McDavida byl Winnipeg, Seattle, Colorado a naposledy Los Angeles. Problémy mají Oilers hlavně v defenzivě a také brankovišti, kde se stále hledá letní posila Jack Campbell. Kačeři stále pokračují v zajetých kolejích a připisují si mnoho porážek. Občas překvapí některý ze silných celků, ale už nějaký ten pátek jsou pevně přikováni ke dnu Pacifické divize.

Ve 4:30 nám čtvrteční program zakončí duel o nadvládu nad Kalifornií, který mezi sebou svedou San Jose a Kings. Králům se opět začíná dílo dařit a v Pacifické divizi se drží těsně za vedoucími Vegas. Vyhráli tři z posledních čtyř duelů a padli pouze proti válci jménem Boston. Navíc si zastříleli proti Rytířům a Edmontonu. Žraloci naopak až na malá vítězství nad papírově slabými celky dál pouze paběrkují a vypadá to, že i další sezona skončí fiaskem.

