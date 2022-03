NHL nabízí devět zápasů: Toews oslaví tisícovku, Matthews míří na padesátku

Hned devět utkání čeká fanoušky NHL v noci na pátek. Kromě soubojů o veledůležité body, se odehraje také několik zápasů, ve kterých se budou překonávat hranice. Kupříkladu kapitán Chicaga Jonathan Toews odehraje tisící zápas v NHL.

Velká událost se stane na ledě Floridy, kam Blackhawks zajíždějí. Favorit zápasu je jasný, mnohem větší událostí než samotný zápas je tak pochopitelně Toewsův milník. „Vybaví se mi plno vzpomínek, když se na to ohlédnu,“ povídal Toews.

Velký milník stojí také před Austonem Matthewsem. Pokud se v noci prosadí proti Winnipegu, dostane se na metu padesáti branek. Podařilo by se mu to poprvé v kariéře, navíc by se stal prvním hokejistou v této sezoně, který by dal tolik gólů. Nebude to však jednoduchý duel, Jets totiž oživují šance na play off.

Rekord k pokoření stojí i před Kirillem Kaprizovem. Ruský šikula ve službách Minnesoty skoro určitě překoná rekord organizace v počtu získaných bodů v jedné sezoně. Primát doposud patří Mariánu Gáboríkovi. Kaprizovovi chybí k dorovnání dva body. První pokus bude mít dnes v noci na ledě Penguins.

Velkými favority svých zápasů jsou i Boston, Carolina a Colorado. Všechny tři týmy hrají na domácím ledě proti slabším soupeřům. Bruins čekají Devils, Hurricanes vyzvou Montreal a Colorado zase San Jose.

O důležité body budou bojovat hokejisté LA na ledě velice silného Calgary, Dallas se bude snažit sebrat všechny body z ledu slaboučkého Anaheimu.

