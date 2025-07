NHL oznámila podobu startu sezony. Odstartují ji Panthers s Bedardem, Sullivan hned proti Pens

Nový ročník NHL začne 7. října a hned první večer nabídne pořádně nabitou trojzápasovou nálož. Šampion z Floridy přivítá mladý tým Chicaga, Mike Sullivan povede Rangers proti svým bývalým Penguins a Colorado dorazí do Los Angeles.

Florida Panthers jako úřadující dvojnásobný vítěz Stanley Cupu otevřou sezonu domácím zápasem proti Chicagu. V Sunrise dojde i na slavnostní vyvěšení mistrovského banneru. Pro soupeře to nebude snadný start, ale mladý tým Blackhawks v čele s Connorem Bedardem má co nabídnout a podobně jako loni se od něj čekají velké věci.

V New Yorku bude hlavní pozornost upřená na nového trenéra Rangers. Mike Sullivan, který v uplynulé dekádě dovedl Pittsburgh ke dvěma titulům, se hned ve svém prvním zápase na lavičce Blueshirts postaví proti týmu, s nímž slavil největší úspěchy. Na druhé straně bude jeho nástupce v Pittsburghu Dan Muse, který dosud působil právě u Rangers jako asistent.

