NHL pokračuje! Na pořadu dne Minnesota nebo Ovečkinův Washinghton

Po nabité noci ze čtvrtka na pátek, kdy se v kanadsko-americké NHL odehrálo rovnou třináct utkání, se pokračuje v poměrně klidnějším tempu. Odehrají se totiž pouze čtyři zápasy. Jako první se představí Wild proti trápícímu se Columbusu a vrchol večera přijde ve 4:00 soubojem Canucks s Capitals.

Úvodní duel nočního programu začíná bitvou Voráčkova Columbusu, který v posledních sedmi zápasech šestkrát prohrál a na výhru bude potřebovat více než Laineho góly. Na druhé straně stojící Minnesota se pomalu a jistě začíná vyhrabávat z krize, jelikož po dlouhé době dokázala zvítězit dvakrát v řadě a v tomto střetu je podle bookmakerů jasným favoritem.

Současně s předchozím utkáním si to rozdají i Pens s Golden Knights. Tento zápas je těžkou otázkou i pro odborníky. Tučnáci sice dvakrát po sobě prohráli, ale v obou případech čelili absolutní špičce ligy. Za to Vegas při návratu Eichela nestačilo na Buffalo a dva dny před tím prohrálo i s Flyers.

Předposlední duel večera bude znamenat střet Islanders proti Jets. Utkání bude zcela jistě velmi zajímavé, protože Winnipeg Ostrovany zdolal naposledy v roce 2018. Od té doby vzájemným zápasům jasně dominuje New York. V posledním klání těchto celků dokonce Tryskáče nedokázaly vstřelit ani jednu branku a budou mít svým soupeřům jistě co vracet.

Závěr hracího dne by potom mohl přinést jednu z nejzajímavějších bitev noci. Do Rogers Areny ve Vancouveru přijede se svou družinou Alex Ovečkin. Kosatky se v posledních zápasech hodně zvedly a z deseti utkání dovedly rovnou osm do vítězného konce. Podaří se Caps zastavit tuhle vítěznou vlnu?

Kompletní rozpis:

01:00 Columbus Blue Jackets – Minnesota Wild

01:00 Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights

01:30 New York Islanders – Winnipeg Jets

04:00 Vancouver Canucks – Washington Capitals

