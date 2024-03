NHL potřetí v Atlantě? Zájemci jsou dva, Carter sází na světovou legendu

Vrátí se NHL do státu Georgia, kde už dvakrát ztroskotala? Flames i Thrashers se, kdysi tak trochu oproti obecnému trendu, raději přestěhovali do Kanady. Kluby se potýkaly s problematickými majiteli a také kolísavým zájmem diváků. Umístění arény na severu oblasti známé jako Metro Atlanta má druhý problém vyřešit. Spoléhají na to oba zájemci o comeback profi hokeje do míst proslavených Coca Colou či letní olympiádou.

Říká vám něco jméno Anson Carter?

Bývalý vynikající útočník, co si třeba náramně rozuměl s bratry Sedinovými, už 15 let žije v Atlantě.

Ač vystřídal mezi léty 1996 až 2008 v NHL osm klubů, za Thrashers nikdy nehrál. A za Flames ani nemohl, vždyť ti upustili hlavní město státu Georgia už zkraje osmdesátých let.

Přesto je to právě on, kdo stojí v čele skupiny, která minulý týden podala formální žádost o návrat věhlasné soutěže do Atlanty, či přesněji Atlantské oblasti.

Carter, nyní televizní expert TSN, už opakovaně jednal s Garym Bettmanem a ví, jaký je status quo.

NHL se nebude rozšiřovat minimálně do okamžiku, než se vyřeší situace s arénou pro Arizonu, nicméně je přístupná rozhovorům o budoucích plánech.

Kojotům totiž stále hrozí, že se budou stěhovat, a to zejména pak v případě, že neuspějí při červnové dražbě pozemku vytipovaného pro stavbu haly.

„Vedení NHL si cení zájmu a vášně, které Anson projevil ohledně návratu naší soutěže do Atlanty. Je to téma, které nás už několik let láká,” řekl Bettmanův zástupce Bill Daily.

Carter (a jeho partneři) není sám, kdo Betmana a Dailyho v této otázce oslovil.

Představa, že se v metropolitní oblasti, která čítá na šest milionů lidí, opět bude hrát ten nejlepší hokej na světě, baví i tamního podnikatele Vernona Krause. S nejvyššími představiteli NHL se před pár týdny sešel na večeři i se svou chotí.

V plánu má vystavět arénu pro minimálně 18 000 lidí ve Forsyth County, zhruba 10 mil od lokace, kterou si zvolili pro svůj stadion Carter a jeho skupina.

Obě místa leží na sever od samotného města Atlanta, které mělo v minulosti potíže vygenerovat dostatečný počet fanoušků. Populačně silná severní předměstí by to měla podle studie dokázat.

Carter zaujal mimo jiné tím, že si coby člověka, který navrhne halu, vybral dnes již pětadevadesátiletou legendu Franka Gehryho, jednoho z nejslavnějších architektů světa.

S jeho prací se můžete setkat i v Česku, společně s Vladem Miluničem stojí za Tančícím domem, mezi jeho proslulé realizace patří také Guggenheimovo museum v Bilbau nebo podobně velkolepá pařížská budova Foundation Luis Vuitton.

Zařadí se mezi ně hokejová arena, a zhmotní se tak Carterův sen? Nebo uspěje Krause? Atlanta touží po návratu na mapu NHL, dříve či později je velmi pravděpodobný.

