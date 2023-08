NHL pracuje na novém mezinárodním turnaji. Počítá i s návratem na olympiádu

NHL vydala oznámení, že spolupracuje s Hráčskou asociací na vytvoření mezinárodní soutěže, která by se měla konat v únoru 2025. Jejím úmyslem je podle zástupce komisaře NHL Billa Dalyho zahájit návrat velkých mezinárodních akcí v podobě olympijských her a Světového poháru.

NHL naposledy pořádala Světový pohár v hokeji v roce 2016. To už je nějaká doba, nicméně ještě větší je u olympiády. Hráči z NHL na ní hráli od roku 1998 do roku 2014, od té doby nicméně nic. Další je v plánu v roce 2026 v italském Miláně a Cortině d'Ampezzo.

"Takže pokud uděláme mezinárodní turnaj v roce 2025, pojedeme na olympijské hry 2026, uděláme Světový pohár 2028, olympijské hry 2030 a tak dále," řekl Daly. "To je cíl."

Daly uvedl, že turnaj v roce 2025 nemusí mít stejný formát jako Světový pohár. O nápady, o nichž se diskutuje, prý není nouze.

"Nevím ještě přesně, jakou formu ten turnaj bude mít," dodal Daly. "Cílem je, aby to byla nějaká mezinárodní soutěž. Zřejmě bude silně zaměřená na NHL, pokud jde o hráčskou základnu, možná výhradně na NHL. Uvidíme, jakou to bude mít podobu, ale na tom pracujeme s hráčskou asociací."

Významnou překážkou v plánování Světového poháru v roce 2025 je nejistota ohledně účasti ruských hráčů kvůli probíhající válce na Ukrajině.

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zakázala Rusku a Bělorusku účast na svých akcích od loňského začátku války.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV ) již prohlásil, že Rusko ani Bělorusko na olympijské hry v Paříži v roce 2024 nepozve, ale sportovci s ruskými a běloruskými pasy se možná přesto budou moci zúčastnit bez podpory svých zemí.

"Měli jsme poměrně nedávno schůzku s IIHF a MOV, na které jsme hovořili o olympijské účasti v roce 2026 a v rámci toho i o tom, jak by vypadal pravidelný Světový pohár," řekl Daly. "Nadále nás však trápí krátkodobá politická realita, to, co se děje v Rusku a na Ukrajině, a jakou roli může Rusko hrát jak v mezinárodním turnaji, který bychom mohli sponzorovat, tak na olympijských hrách."

Share on Google+