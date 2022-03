NHL pro Evropu? Hned šest zápasů v super čas!

Sobota se NHL již tradičně nese v duchu brzkých začátků zápasů. Tedy tak, aby to bylo pro evropské fanoušky co možná nejpohodlnější. Dnes se hned šest utkání začne hrát v přijatelný čas, a to včetně šlágru v Pacifické divizi.

Řeč je o utkání mezi Vegas a Los Angeles. Domácím bude dle všeho chybět Jack Eichel, jenž odstoupil z posledního zápasu. Ten sice Vegas dovedlo do vítězného konce, jinak je však jeho forma bídná. Zato LA vyhrálo z posledních patnácti utkání hned deset.

Od sedmi hodin začínají utkání Minnesoty proti Chicagu a Islanders proti Stars. Minnesota musí i nadále makat, play off není zaručenou jistotou. Otázkou je, v jakém rozpoložení bude Chicago, jelikož například kapitán Toews se nahlas vyjádřil proti včerejší výměně Hagela.

Atraktivní podívanou by měl nabídnout i zápas Nashvillu s Torontem. V brance hostí by mělo opět stát švédské zjevení Källgren. Do sestavy se pak po odpykání trestu vrací Auston Matthews. Domácí budou opět spoléhat na Romana Josiho (19 bodů v posledních osmi zápasech) a Filipa Forsberga (10 v pěti).

Red Wings si mohli v posledním zápase nahlas oddechnout, vždyť díky výhře a čistému kontu Alexe Nedeljkoviče přerušili sérii šesti proher. Dnes se postaví na ledě Seattlu, který bude opět šetřit kapitána Giordana kvůli případnému trejdu.

Vrchol noci by měl nabídnou zápas Rangers s Lightning. Kromě toho, že půjde o zápas top týmů, půjde dost možná také o souboj dvou z nejlepších gólmanů ligy. Šesťjorkin i Vasilevskij by měli být připraveni hrát. První dvě vzájemné utkání v probíhající sezoně ovládli Rangers, budou se radovat i dnes?

