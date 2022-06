NHL říká jasně: budoucnost Arizony ano, Staney Cup v Rusku ne!

Na tradiční tiskové konferenci, na které se vyjádřili představitelé NHL v podobě komisionáře Garryho Bettmana a jeho zástupce Billa Dalyho, se toho veřejnost dozvěděla spoustu nového. Kromě toho, že Bettman oznámil rekordní zisky či věrnost Arizoně v NHL, došlo také na palčivé téma. Stanley Cup do Ruska nezamíří!

NHL sice stále využívá ruské hráče k reklamě, dovolí Rusům jít na draft či počítá se „sbornou“ na Světový pohár, nicméně svatý hokejový grál, tedy Stanley Cup, do Ruska či Běloruska jako součást oslav tamních hráčů nezamíří.

„Možná Rusku tohle budeme dlužit. Může se to stát, Pohár nikam necestoval ani při pandemii. Letos ale do Ruska nezamíří,“ řekl jasně Daly.

Jasné stanovisko, se kterým nejde rozporovat. Je jasné, že se objeví sto různých názorů na to, jak to měla NHL udělat, nicméně rozhodnutí padlo jasně.

Kromě toho se Bettman pochlubil rekordními zisky. Za uplynulý ročník by to dle jeho slov mělo být něco kolem 5,2 miliard dolarů. Důvody? Jsou dva hlavní: velké smlouvy na televizní práva a návrat diváků do arén. I přes to bude však platový strop zvýšen o pouhý jeden milion dolarů.

Řeč přišla také na Arizonu. V posledních letech vysmívaná organizace má potíže hlavně s tím, že nemá kde hrát. Momentálně okupuje (v rámci NHL) miniaturní halu pro pět tisíc diváků.

„Když se Flames přesouvali z Atlanty do Calgary, taky jednu dobu hráli na malém stadionu. Není to nic neprecedentního,“ vysvětloval Bettman. „To samé zažila Tampa Bay či San Jose. V NFL hrálo Los Angeles také nedávno na fotbalovém stadionu pro patnáct tisíc lidí. Pokud máte dlouhodobou strategii, musíte se jí držet.“

Právě poslední věta pozdvihla nejedno obočí. Coyotes jsou týmem, na který chodí nejmenší návštěvy. A to dlouhodobě. Mnoho fanoušků se samo sebe táže, proč ještě nedošlo k přesunutí týmu někam, kde hokej táhne.

