NHL rok poté. Kompromisy, odříkání, ale také nová lukrativní TV smlouva

Před rokem touhle dobou někteří pořád věřili, že se základní část NHL dohraje. Pak se pro změnu objevovaly názory, že sezónu lepší odpískat a soustředit se na další. Člověk míní, covid mění. Současnost stále nedovoluje standardní režim. Přesto se hraje. Tak, jak to jde.

Na 11. březen 2020 si Gary Bettman dobře pamatuje. Právě se vrátil domů, když mu někdo zavolal, ať si pustí televizi. NBA měla covid pozitivního hráče, což zjistila pár minut před začátkem zápasu, jemuž přihlížela plná hala. To byl impulz, který rozhýbal i generalitu NHL.

„Okamžitě přerušili soutěž,“ vybavuje si tehdejší rozhodnutí NBA Bettman. „Ani my jsme se nechtěli dostat do stejné situace. Nechtěli jsme to s budovou plnou lidí. Bylo jasné, že dříve či později budeme mít nakaženého taky. Chtěli jsme být iniciativní.“

Další den se sešla Rada guvernérů NHL a oznámila přerušení.

Čtyři soutěže, jedna produktivita

Od té doby uplynul ve čtvrtek právě rok. Pro většinu světa byl zvláštní. Někoho frustruje prodělaná nemoc, jiného ztráta bližního, dalšího ztráta příjmu či omezující opatření. Také NHL neustále má co řešit. Loňskou sezónu dohrála formou bublin v Toronto a Edmontonu. Bez diváků. A bez jediného pozitivního testu. Fanoušci i hráči Tampy Bay určitě vítají, že se odvaha k dohrání ročníku našla.

Před tím letošním se NHL a NHLPA dohodly na nové kolektivní smlouvě. Už pár měsíců nato se ovšem úsporná opatření jevila nedostatečná. Několik vlastníků nechtělo sezónu vůbec začít, protože skončí v hlubokém mínusu. Uskromnit se musí rovněž hokejisté, kteří odvedou mnohem víc peněz do escrow fondu. Ti bez smlouvy brali často za vděk minimálními kontrakty.

Hokej se hraje, ale když jsme se nedávno s redakčním kolegou Tomášem Zatloukalem trumfovali v hledání nejvhodnější gastronomické charakteristiky, padaly výrazy jako „polotučný“, „nedokořeněný guláš“ apod. Bez diváků to není ono, ale i tak je těch 56 zápasů dar z nebes.

A to přestože vlastně nejde o jednu ligu. Sledujeme čtyři zcela oddělené soutěže, jejichž vítězové se střetnou až v úplném závěru play off. Kanadské týmy se nejspíš přesunou na konferenční finále do USA, což ale liga ještě nemá finálně dořešeno.

Hodně je toho jinak. Jsou tu časté absence kvůli covidu nebo jen setkání s nakaženým. Hora odložených zápasů, pro které se čím dál hůř hledají náhradní termíny. Společné individuální statistiky pro čtyři oddělené divize.

„Máme za sebou pár dost náročných týdnů,“ říká Bettmanova pravá ruka Bill Daly. „Nejde o jeden, dva nakažené v mužstvu, často jsme v situaci, kdy jde o celý tým. Už víme, že bojujeme s velmi, velmi nakažlivým virem.“

Hráči jsou omezení nejen v halách, hotelích nebo na cestách za hokejem. Doporučených postupů se musí držet také doma, při nákupech apod. Situace se nicméně poslední dobou trochu uklidňuje. Jak v USA jako celé zemi, tak v NHL, kde ubývá pozitivních záchytů.

„Velmi si vážím přístupů NHLPA a hráčů, kteří přijali, co je nezbytné,“ poděkoval Daly.

Nová televizní smlouva

Pokud jde o obchodní stránku, NHL právě vyjednala s ESPN novou lukrativní smlouvu. Americká televizní stanice se od sezóny 2021-22 vrací k nejlepšímu hokeji světa za něco málo přes 2,8 miliardy dolarů na příštích sedm let, tj. 410 miliónů ročně. Což je velký posun oproti předešlé smlouvě s americkou NBC, jež garantovala 2 miliardy na deset let, tedy zhruba poloviční roční příjem.

Diváci se pomalu vrací do arén. Aktuálně smí chodit v omezeném počtu na NHL ve třinácti městech. Čím méně lidí v halách, tím důležitější jsou příjmy z televizních práv, která NHL dosud neuměla tak dobře zobchodovat jako konkurenční soutěže. Smlouva s ESPN je v tomto směru pokrokem.

Co teď a co potom?

Všichni věří, že sezóna 2021-22 už proběhne v normálním režimu. Nebo aspoň v něčem velmi podobném normálu. Co víme jistě, že NHL rozšíří jako 32. organizace nový klub Seattle Kraken. Draft by pravděpodobně měl proběhnout 23.-24. července.

Přestože zakonzervováním divizí možná bylo zaděláno na nové rivality, pokud to půjde, od příští sezóny se divize vrátí k obvyklému složení. Podle průzkumů to tak chtějí fanoušci. Arizona by se měla přestěhovat do Centrální divize a Seattle se připojí k Pacifické.

Pokud jde o účast na olympiádě, omezilo se ligové vedení na prohlášení, že diskuse s hráči probíhají. Za použití soudobé české frazeologie se chce říct: „Je to něco, co se nějakým způsobem děje.“ Vliv na celou věc budou mít také IIHF a Mezinárodní olympijský výbor, který je ale momentálně zaneprázdněn letní olympiádou v Tokiu.

„Je to v běhu, ale žádný pokrok zvěstovat nemohu,“ uzavřel olympiádu Daly.

