NHL se chystá do Ruska. KHL chce Ovečkina a Kučerova

Před pár dny proběhla zámořskými médii žhavá novinka. Kontinentální hokejová liga údajně jedná s NHL o dvou zápasech, které by se odehrály na ruské půdě v termínu, kdy severoamerické týmy naskakují do přípravy. KHL zúžila svůj výběr týmů na dva.

Není to poprvé za poslední dobu, co mezi sebou dvě největší hokejové ligy jednají o vzájemném střetu.

Velmi blízko bylo údajně k dohodě v roce 2019, kdy měli s ruskými týmy poměřit síly Capitals a Blues. K dohodě tehdy nakonec nedošlo, a tak tento nápad trochu vyšuměl. Stále sice probíhalo nějaké oťukávání, nicméně do všeho hodila vidle pandemie.

Střet s KHL byl znovu nadhozen letos na podzim, kdy byl zástupce komisionáře Bill Daly dotázán, jestli je něco takového vůbec ve hře.

“Je to určitě téma, o kterém lze diskutovat,” odpověděl Daly diplomaticky. “Před několika lety – a hlavně před pandemií – jsme pracovali s myšlenkou, že by do Ruska byli vyslání Capitals. Řekl bych, že nebude trvat dlouho a k této otázce se vrátíme.”

Dobrým výchozím bodem, jak Daly dodal, jsou určitě více než solidní vztahy mezi NHL a ruským hokejem.

“Roky spolupracujeme s KHL i Ruskou hokejovou asociací,” pokýval hlavou. “Máme mezi sebou skvělý vztah. Důkazem budiž třeba respektování kontraktů. Naše týmy nepodepisují hráče, kteří mají kontrakt u nich, a naopak.”

Jak by tedy případný střet mezi NHL a KHL vypadal?

Jednalo by se o září příštího roku, přičemž, jak píše Andrew Zadarnowski, by se jednalo pouze o přípravné zápasy.

KHL už roky sní o Washingtonu a Alexi Ovečkinovi, k celku z hlavního města USA by se měla přidat Tampa Bay, v jejímž dresu zase září Nikita Kučerov. Kromě téhle hvězdné dvojice by se však mohly představit další ruské hvězdy – Jevgenij Kuzněcov, Dmitrij Orlov, Ilja Samsonov, Michail Sergačev či Andrej Vasilevskij.

“O zápasech za mořem jsme mluvili, padlo tam Švédsko a Rusko,” potvrdil před dvěma lety oboustranný zájem prezident Capitals Dick Patrick. “Uvidíme, co na to liga. Ta zmiňovala Čínu, ale ta nás moc neláká.”

Pokud se obě strany domluví a celý plán nepřekazí pandemie, tak to nebude poprvé, co se NHL objeví v Rusku.

Mezi lety 1976 a 1991 probíhala tzv. Super Series mezi NHL a týmy Sovětského svazu. O dvě dekády později, v roce 2010, přivítal Petrohrad na svém ledě v rámci NHL Premiere Challenge Carolinu Hurricanes.

