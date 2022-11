NHL se znovu rozjíždí na plné obrátky! V rozpisu je dokonce patnáct duelů!

Z jednozápasové noci na sobotu se přesouváme k masivnímu programu patnácti klání. Netřeba si ani nastavovat budík, jelikož odstartujeme již v 19:00, kdy se představí rozjeté New Jersey v Ottawě. Navíc o dvě hodiny později Florida zažije návrat ztraceného syna, jelikož na její led zamíří Calgary. Ostatní starty utkání budou plynule navazovat až do 4:30, kdy rozhodčí vhodí poslední úvodní vhazování.

V 19:00 odstartuje šňůru zápasů ve formě hrající New Jersey, které vyjede na led oslabených Senators. Ti postrádají Thomase Chabota a také Joshe Norrise. Devils mají za úkol natáhnout svou vítěznou sérii na neuvěřitelných dvanáct zvládnutých klání. Naproti tomu celek z hlavního města mrazivé Kanady bude moci při souhře výsledků opustit dno Atlantické divize. Nemá však proti sobě zrovna nejideálnějšího soupeře.

V čase 22:00 bude FLA Live Arena očekávat návrat svého ztraceného syna. Jonathan Huberdeau se vrátí na místo činu, odkud byl během okurkové sezony vyměněn do zasněženého Calgary. Na druhé straně bude samozřejmě Matthew Tkachuk. O pikantní zápletku tedy nebude nouze. Ani jeden z celků však zatím nezažívá bodově plodné období, a dokonce navzdory předpokladům už oba aktéři nedrží ani divoké karty.

Přesouváme se do času 1:00, kdy bude startovat půltucet duelů. Lídr Východní konference, který má navíc v zádech pět vyhraných klání v řadě, přivítá na svém ledě Chicago. Boston bude muset odvracet útok Ďáblů, kteří mu dýchají na záda. Blackhawks budou postrádat Setha Jonese a nejistý je start i u Tylera Johnsona.

Zraněními zdecimovaní Blue Jackets znovu udivují NHL a paradoxně hraje tým doplněný hráči z farmy lépe, než když má ve formacích své hvězdy se štědrými kontrakty. Columbus teď bodoval čtyřikrát v řadě a snaží se o comeback do bojů o vyřazovací část, ale ztráta je stále velká. Red Wings získali po výhře nad San Jose a zaváhání Floridy zpět poslední postupovou příčku a budou ji chtít na dálku před svými soky uhájit.

Montreal se střetne s Letci, kteří se zatím nemohou vymotat ze špatné formy, která jim přinesla již pět porážek v řadě. Tým netrpělivě vyčkává návrat svých hvězd, který však zatím není na pořadu dne. Canadiens po třech výhrách nestačili na kolos jménem New Jersey a překvapivě padli i v Columbusu, kde narazili na zarputile hrající celek náhradníků.

Toronto vyzve trápící se Sabres, kterým reálně hrozí propad na poslední příčku Atlantické divize. Šavle měly slušný začátek ročníku, ale nyní stále nemohou najít recept na to, jak ven z ošklivé krize, která do roka a do dne znovu přišla. Maple Leafs budou chtít odrazit útok svých divizních konkurentů a pohlídat si pozici za Bruins.

Washington se utká s úřadující šampiony z Colorada. Oba týmy by si dokázaly představit i lepší sezonu. Zatímco stárnoucí partu okolo Alexandra Ovečkina trápí kromě klesajících výkonů na ledě i rozsáhlá marodka, tak Avalanche sice hrají výborně, ale jistě by ocenili návrat kapitána a ruského šikuly. Laviny si musí navíc dávat pozor na formu chytající Blues, kteří vstali z mrtvých a také na lepšící se Predators. U Capitals to na zářnou sezonu rozhodně nevypadá, jelikož mají odehráno v Metropolitní divizi nejvíce klání a drží předposlední místo.

K Jets se vydávají Tučňáci, kteří zažívají sezonu jako na houpačce a střídají dobré a špatné výkony jako ponožky. To jim zatím stačí pouze na pozici za poslední divokou kartou, a navíc musí Pittsburgh pravidelně kontrolovat své konkurenty, aby se nevzdálili příliš. Winnipeg může být naopak zatím klidným, jelikož oproti jiným sezonám konečně dokazuje, že už patří ke štikám soutěže. Zatím se až na několik zaváhání prezentuje velmi dobře a v Západní konferenci stíhá favority.

Maraton NHL bude dále pokračovat ve 2:00, kdy budou na řadě čtyři duely. V American Airlines Center se představí Islanders, kteří zde vyzvou domácí Stars. Zatímco Dallasu přestřelka s Floridou vyšla, tak New York nestačil na lepšící se Predátory a padl. Zatím se mu ale i tak v našlapané Metropolitní divizi daří a stěžovat si nemůže ani celek ze státu Texas.

Upadající Minnesota potřebuje nový impuls. Divočákům protekly mezi prsty zápasy se San Jose, Predators a Penguins. To poslalo Wild mimo postupové pozice. Hurikáni se zatím drží v divizi za Devils, ale ztráta na ně je vysoká a Hurricanes by potřebovali ustálit své nevyrovnané výkony, aby obstáli v konkurenci vyrovnávající se Metropolitní divize.

Predátoři se chystají na střetnutí s Tampou Bay. Nashville se zvedá a dává o sobě hlasitě vědět. Konečně se mu totiž podařilo uzmout divokou kartu, ale udržet si ji před Blues nebo Minnesotou rozhodně nebude nic lehkého. Lightning také nezaháleli, ale konkurence nespala. Blesky se tedy musejí neustále otáčet a hlídat si záda před Detroitem a Floridou.

Blues zažehnali tragický začátek a už pomalu, ale jistě stoupají nahoru. Nyní budou doma hostit Anaheim, kde se s body prostě počítá. Kačeři jsou sice na posledním místě v konferenci, ale dravé mládí dokáže často překvapit. Své by mohli vyprávět Red Wings. Nicméně, pokud to St. Louis myslí s útokem na vyřazovací část vážně, tak je vítězství povinností.

O další dvě hodiny později, tedy ve 4:00, je na programu start dalších dvou bitev. Oilers navštíví hráči Vegas, kteří zažehnali dvě prohry v řadě a chtějí znovu získat nálepku rozjeté mašiny soutěže. Edmonton bude potřebovat uhájit svou pozici před dotírajícím tradičním rivalem z Calgary, který usiluje o návrat do postupových pozic. Olejáři musí hlavně zpevnit svou obranu a brankoviště, které týmu lámou vaz při důležitých duelech.

Seattle se připravuje na divizního rivala z Los Angeles. Vítěznou jízdu Kings narušilo Calgary a Vancouver, kteří překvapivě dokázali vyzrát na ve velké pohodě hrající Krále z LA. Seattle se tedy utká s přímým konkurentem a vzhledem k tomu, že mají Krakeni několik zápasů k dobru, tak v případě výhry budou moci pomýšlet i na druhou pozici v divizi, kterou nyní zabírají právě Kings.

Noc uzavře jako obvykle střetnutí v Kalifornii ve 4:30, kde se na ledě San Jose představí Rangers. Snažení Žraloků o udržení kontaktu s konkurencí nastavil jasnou zátarasu Detroit, který dal soupeři lekci z produktivity. Jezdci zatím drží divokou kartu, ale potřebují pravidelně bodovat, aby unikli dvojici týmů z Pensylvánie.

Share on Google+