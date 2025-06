NHL si dál posvítí na Oilers. Lize se nelíbí nakládání s listinou zraněných

Edmonton Oilers sice došli až do finále Stanley Cupu, ale jejich sezona ještě zdaleka nemusí být kompletně uzavřená. Podle informací z více zdrojů, které zveřejnil novinář Frank Seravalli z Daily Faceoff, NHL nadále prošetřuje, zda klub neporušil kolektivní smlouvu při využití dlouhodobého seznamu zraněných hráčů (LTIR) v případě forvarda Evandera Kanea.

Kane strávil celou základní část ročníku 2024/25 mimo hru, přičemž se zotavoval ze dvou vážných operací. Kane se začal připravovat s týmem až koncem února, ale do zápasu naskočil až ve druhém utkání prvního kola proti Los Angeles Kings. Od té chvíle odehrál všechny zápasy v play-off a přispěl šesti góly a šesti asistencemi.

Použití LTIR umožňuje klubům překročit platový strop během základní části, pokud hráč není k dispozici. V play-off žádný strop neplatí, což již několik let vyvolává diskuse a kritiku, že týmy tak mohou "uložit" hráče mimo soupisku a následně využít uvolněné finance k posílení kádru před uzávěrkou přestupů. NHL běžně přezkoumává zdravotní dokumentaci při návratu hráčů z LTIR, a podle zdrojů zatím Oilers spolupracovali se všemi požadavky ligy. Přesto vyšetřování pokračuje.

Není vyloučeno, že NHL dojde k závěru, že Edmonton porušil „ducha“ kolektivní smlouvy – v krajním případě by mohl následovat i zpětný trest. V celé éře platového stropu ovšem ještě nikdy žádný tým za podobné jednání oficiálně potrestán nebyl.

Kaneovo načasované nasazení nebylo v NHL ničím výjimečným. V uplynulých letech se stejným způsobem vrátili včas do play-off například Nikita Kučerov (Tampa 2021) nebo Mark Stone (Vegas 2023). Také letos se podobné scénáře odehrály v případě Gabriela Landeskoga v Coloradu, Maxe Paciorettyho v Torontu nebo Matthewa Tkachuka na Floridě.

Oilers podle informací s Kaneovým návratem váhali až do poslední chvíle. Teprve den před uzávěrkou přestupů lékaři konstatovali, že do konce základní části už nestihne zasáhnout. Až poté GM Stan Bowman využil volný prostor k získání obránce Jakea Walmana. Do té doby byl klub s výdaji velmi opatrný – například při výměně za Trenta Frederica si Edmonton nechal polovinu platu hráče pokrýt dvěma dalšími kluby, aby měl flexibilitu pro případný Kaneův návrat.

Oilers se podle spekulací chystají v létě znovu zkoumat možnosti výměny Kanea, jehož kontrakt s cap hitem 5,13 milionu dolarů vstupuje do posledního roku. S blížícím se prodloužením smluv pro Draisaitla a Boucharda by jakýkoliv prostor pod stropem mohl být klíčový.

Zda NHL podnikne kroky vůči Edmontonu, zůstává zatím nejasné. Ve hře je ale i širší dopad – otázka LTIR a jeho využívání je předmětem debat mezi NHL a NHLPA během vyjednávání o nové kolektivní smlouvě. Hovoří se o zavedení tzv. měkkého platového stropu i pro play-off, který by omezil podobné případy a uzavřel stávající mezeru v pravidlech.

