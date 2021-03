NHL v číslech: Barkov po skvělém startu favoritem na Frank J. Selke Trophy

V médiích bylo jméno Aleksandera Barkova ve spojitosti s Frank J. Selke Trophy spojováno v minulých letech velmi často. Ovšem zatímco v uplynulých ročnících si tuto trofej ještě finský útočník skutečně nezasloužil, letos je tomu jinak. Kapitán Panthers od začátku tohoto ročníku předvádí vynikající výkony na obou stranách kluziště a je současným favoritem na zisk této trofeje.

Aleksander Barkov útočník, 25 let NHL 2020-2021 Z 22 G 8 A 17 B 25

Díky tomu, že je tato sezona zkrácená (každý tým by měl odehrát jen 56 zápasů místo klasických 82), tak je rozhodně snadnější predikovat možné vítěze individuálních trofejí už po necelé polovině sezony, byť samozřejmě se toho ještě může hodně stát.

Zatímco loni jsme za kvalitní oboustrannou hru vychválili Seana Couturiera z Philadelphie, letos si to momentálně zaslouží především Aleksander Barkov.

Panteři mají po 21 zápasech na svém kontě hned 30 bodů, zažívají jeden z nejlepších startů ve své historii a právě finský centr na tom má pochopitelně obrovský podíl.

Velká dominance

Barkov po 21 odehraných zápasech vykazuje v poměru očekávaných gólů pro a proti hodnotu 67 %, což je druhý nejlepší výsledek mezi všemi hráči NHL, kteří letos odehráli alespoň 100 minut! Před ním je pouze Alexander Radulov, který však odehrál hned o 13 utkání méně.

Florida s Barkovem na ledě při hře 5 proti 5 zatím vyslala 349 střeleckých pokusů na soupeřovu branku, přičemž na tu svoji jich povolila 223. S podílovou hodnotou 61 % zde Barkovovi patří čtvrté místo v celé NHL.

To jen potvrzuje, jak moc dominantní výkony Aleksander Barkov zatím podává.

Všestrannost

Jak můžete sami vidět na výše uvedené kartě, Barkovovy vynikající výkony vyjadřují i jeho individuální statistiky v percentilech.

S takto podobnou dominantní kartou se mu z útočníků momentálně může rovnat pouze pár hráčů. Bohužel pro něj, dva z nich jsou Patrice Bergeron a Sean Couturier, další dva výborní oboustranní útočníci, kteří také ještě rozhodně můžou zabojovat o Frank J. Selke Trophy.

Pokud by se ale Barkovovi podařilo předvádět podobné výkony až do konce sezony, měl by být jasnou volbou.

Nakonec je jasné, že Barkov by především chtěl s Floridou postoupit do vyřazovacích bojů a zanechat v play-off výraznější stopu. A k tomu mají Panthers zatím našlápnuto velmi dobře.

*Data v článku platná k 4.3. 2021

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+