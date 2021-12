NHL v číslech: Draisaitl, Duchene či Jarry aneb TOP 5 hráčů minulého měsíce

Nejvyšší hokejová zámořská liga má za sebou další měsíc, tudíž je ten správný čas zvolit pět hráčů, kteří podávali v listopadu ty nejlepší výkony. Výběr níže uvedených hokejistů byl pochopitelně velmi těžký, neboť jsme byli svědky opět několika vynikajících výkonů.

Mezi adepty, kteří se nevyšli do níže uvedeného výběru, byli hráči jako Alexandr Ovečkin, Pavel Bučněvič, Charlie McAvoy, Adam Fox či Connor McDavid. Nakonec jsme zvolili tyto dva útočníky, jednoho beka a dva brankáře:

Jack Campbell (B, Toronto Maple Leafs)

Brankář Jack Campbell má za sebou vskutku famózní měsíc. Gólman Javorových listů totiž pochytal v 11 zápasech více než 11 gólů nad očekávání. To je něco neuvěřitelného, fantastického! Skvělé výkony Campbella se pochopitelně odráží v hned devíti vítězných utkání z jedenácti. V našich očích byl nejlepším brankářem listopadu.

John Carlson (O, Washington Capitals)

Brilantní měsíc má za sebou také zadák John Carlson, který hrál velkou roli ve velmi úspěšném měsíci Capitals. Obránce Washingtonu v 15 utkáních nasbíral hned 17 bodů a Capitals s ním na ledě své soupeře pravidelně přehrávali při hře 5 proti 5. Carlson zatím hraje opravdu skvěle a má velký podíl na tom, že Washington momentálně okupuje první místo v nabité Metropolitní divizi.

Leon Draisaitl (Ú, Edmonton Oilers)

Nejjednodušší volbou v tomto výběru pro nás byl Leon Draisaitl, tahoun Oilers. Útočník Edmontonu totiž v pouhých 15 zápasech nasbíral hned 27 bodů. Navíc si udržel průměr jednoho vstřeleného gólu na zápas. Fantazie! Oilers s Draisaitlem na ledě pak při hře 5 proti 5 vstřelili hned 16 branek, zatímco pouze desetkrát inkasovali. Parádní měsíc v podání německé hvězdy!

Matt Duchene (Ú, Nashville Predators

Duchene zatím prožívá fantastickou sezonu, což už moc lidí neočekávalo po jeho špatných předchozích výkonech. V listopadu útočník Predátorů doslova zářil. Ve 14 odehraných duelech nasbíral 19 bodů za jedenáct branek a osm asistencí. Nashville s ním na ledě si pak vytvářel nebezpečnější šance než soupeř při hře 5 proti 5, aby je nakonec přestřílel v poměru 14:8. Skvělý výkon!

Tristan Jarry (B, Pittsburgh Penguins)

Posledním z pěti našich vybraných hokejistů je Tristan Jarry, brankářská jednička Penguins. Jarry zasáhnul v listopadu do 12 utkání, sedm z nich vyhrál a k tomu chytil rovných 10 gólů nad očekávání. To jsou fantastická čísla! Pittsburgh se od začátku sezony musel potýkat s několika absencemi, především nemohl počítat se Sidneym Crosbym a Jevgenijem Malkinem. Jediným cílem Sullivana bylo, aby Pittsburgh udržel alespoň na hranici play-off před návratem Crosbyho. A to se podařilo, hlavně díky Jarrymu.

