NHL v číslech: Elitní zadák McAvoy klíčovým prvkem Bruins

Boston? Pastrňák. Marchand. Bergeron. Rask. A správně by do výčtu těch nejdůležitějších hráčů Bruins měl být vyjmenováván i Charlie McAvoy. Plno lidí si kladlo otázku, zda dokáže americký zadák navázat na skvělé výkony z předchozích sezon i bez svého tehdejšího parťáka Zdena Cháry. Zatím se mu to daří na výbornou.

Charlie McAvoy obránce, 23 let NHL 2020-2021 Z 17 G 2 A 10 B 12

Charlie McAvoy patří do generace skvělých zadáků (Makar, Q. Hughes, Heiskanen, Dahlin, Werenski, Fox, Provorov a tak dále.), kteří by se měli v následujících letech pravidelně prát o Norrisovu trofej pro nejlepšího zadáka sezony.

23letého beka Bruins jsme už v uplynulém ročníku zařadili mezi tři nejlepší defenzivní obránce a mezi pět nejlepších všestranných zadáků sezony. Ovšem média vyzdvihovala především výkony Davida Pastrňáka či Brada Marchanda (pochopitelně), přičemž jaksi zapomněla patřičně hovořit i o Charlie McAvoyovi.

Rodák z Long Beach je přitom nepostradatelným článkem sestavy Bruins, jednoho z nejlepších týmů v NHL, a s naprostým přehledem by měl figurovat v prvním nebo druhém obranném páru USA na příštích Olympijských hrách (pokud se uskuteční, pokud tam budou i hráči z NHL).

Charlie McAvoy je elitní zadák.

Nelehká role

Status elitního zadáka u jména Charlie McAvoy je ještě více umocněn tím, že hráč Bostonu má z vyjmenované generace hned po Ivanu Provorovovi jednoznačně nejtěžší roli. Oba totiž naprosto pravidelně v každém utkání nastupují proti nejlepším formacím soupeře.

A Charlie McAvoy tuto roli už tři sezony zvládá skutečně na výbornou. Zatímco poslední roky se někteří domnívali, že to bylo zásluhou Zdena Cháry, přičemž to bylo ale tak, že McAvoy se stal tím, kdo byl tím důležitějším, lepším obráncem v onom páru (pří vší úctě k Chárovi, ale bohužel věk nezastavíte).

Pro nás tedy není ani žádným překvapením, že McAvoy na předchozí ročníky navazuje zatím i v této sezoně bez Cháry.

S žádným jiným zadákem, který odehrál v letošním ročníku alespoň 100 minut, nedominovali Bruins více než s Charlie McAvoyem. Z útočníků pozitivnější hodnoty vykazují pouze Pastrňák, Krejčí, Marchand a Ritchie.

Hodnota 56,7 % v poměru očekávaných gólů pro a proti při hře 5 na 5 je naprosto famózní vzhledem k tomu, s jakou rolí se musí McAvoy vypořádávat v každém utkání.

McAvoy prostě a jednoduše skutečně navazuje na výkony z předchozích sezon.

Makar jedinou konkurencí

Skutečně nemálo analytiků si už loni troufalo zařadit McAvoye mezi tři nejlepší obránce sezony, ovšem nominace na Norrisovu trofej se nedočkal.

Pokud bude ovšem letos pokračovat v nastoleném trendu, měl by se už dočkat.

Momentálně můžeme s ledovým klidem říci, že pouze Cale Makar je doposud jediným obráncem v této sezoně, který předvádí lepší výkony než právě Charlie McAvoy. Hned za obráncem Colorada se pak nachází kvartero beků McAvoy, Hedman, Hamilton a Severson (velké překvapení, že?).

Ovšem stále máme před sebou okolo 40 zápasů, tudíž dělat závěry ohledně trofeje pro nejlepšího zadáka sezony je rozhodně předčasné. Ovšem i takto skvělý start do sezony není nikdy na škodu.

Jak můžete vidět na výše uvedené kartě, McAvoy patří mezi nejlepší beky NHL v rozehrávce z vlastního pásma, dokáže připravit svým spoluhráčům nemálo šancí.

Ale hlavně: má výrazně pozitivní vliv na své spoluhráče ('Playdriving'). A to se pochopitelně odráží i právě v tom, proč se tolik Medvědů snaží s americkým zadákem na ledě dominovat.

Závěr

Jestliže Bruins chtějí opět pomýšlet na ty nejvyšší mety, budou k tomu bezpochyby potřebovat ve vyřazovacích bojích zdravého a ve formě hrajícího McAvoye. Je určitě fajn mít skvělé trio v útoku podpořené Davidem Krejčím z druhé formace, ovšem vyhrát bez kvalitního zadáka je v dnešní NHL téměř nemožné.

A my jsme zvědaví, jestli bude McAvoy v těchto výkonech pokračovat až do konce sezony, a zda se dočká zasloužené nominace na Norrisovu trofej.

