NHL v číslech: Schwartz skvělý v útoku i obraně. Patří k elitě NHL?

Jakým hráčům v NHL výrazně pomohl přídavek pokročilých statistik a podrobných analýz? Zejména útočníkům, kteří odvádí velmi dobré výkony i do defenzívy, což se v dřívějších dobách nedalo z dat nijak vyčíst. I to je důvod, proč za poslední roky výrazně stoupla hodnota Jadena Schwartze ze St. Louis Blues.

Jaden Schwartz byl draftován v roce 2010 týmem St. Louis z celkové 14. pozice. O dvě příčky níže si pak Blues vybrali Vladimira Tarasenka. Určitě jeden z nejpovedenějších draftů klubu v historii.

Na svoji první šanci v NHL si Schwartz musel počkat. Prvních sedmi startů se dočkal v sezóně 2011/2012 a následně putoval zpátky na univerzitu. Poprvé se o větší pozornost fanoušků i médií přihlásil v ročníku 2013/14. V 80 utkáních nasbíral 56 bodů. Už tehdy se zařadil mezi nejlepší defenzivní útočníky ligy, ovšem nikdo to nedokázal ještě patřičně ocenit.

O několik let později, kdy ze Schwartze už byl důležitý člen kádru Blues, tak v play-off 2019 vstřelil 12 gólů a přispěl k zisku prvního Stanley Cupu v historii St. Louis.

Po letošní sezoně Schwartzovi vyprší pětiletá smlouva, kterou podepsal v létě 2016, a pokud se do otevření volného trhu hráčů nedohodne se St. Louis na prodloužení, bude si poprvé v kariéře moci vybírat z mnoha nabídek od různých týmů.

Dominance

9 bodů za 13 utkání sice na první pohled nemusí budit největší dojem, ovšem bavíme se tu o hráči, se kterým Blues mají nejlepší poměr očekávaných gólů (60,0 %) při hře pět proti pěti.

Typické.

Ještě v žádné sezoně, do které Jaden Schwartz nastoupil, nebyli Blues s ním na ledě přehráváni (v horizontu celého ročníku). A to platí i o sezoně 2011/12, kdy tehdy mladý Kanaďan zasáhl pouze do sedmi duelů.

To je naprosto neuvěřitelné a jeden z prvních velkých důkazů, že Jaden Schwartz už několik sezon patří mezi nejlepší oboustranné (tzv. 'two-way') útočníky v lize.

Vynikající vliv

Je nepsaným pravidlem, že vedle nejlepších oboustranných útočníků rostou výkony (téměř) všech spoluhráčů. A platí to i v případě tohoto kanadského rodáka.

Není divu, že právě vedle Schwartze vlétl do tohoto ročníku jako raketa mladík Jordan Kyrou (12 bodů ve 13 zápasech). Společně s Braydenem Schennem se pak tato formace řadí mezi nejdominantnější útoky NHL v tomto ročníku.

Jak lze vidět na kartě výše, Jaden Schwartz na tom má díky skvělým výkonům skutečně obrovský podíl. Pravidelně z tohoto útoku bývá jako první útočník zpátky v obraně, má nejvíce zneškodněných akcí soupeře před vlastní modrou čárou ('Denials') a zároveň také mnoho úspěšných výstupů z defenzivní zóny ('Possession Exits').

Blues by ho měli prodloužit

Jaden Schwartz je v našich očích pro St. Louis klíčovým hráčem, nejdůležitějším členem své formace a pokud by ho St. Louis ztratilo, očekáváme, že by výrazně šly dolů i výkony Braydena Schenna, který od přestupu ze souhry s Jadenem Schwartzem, a především z jeho defenzivní práce, neskutečně těží.

Nebude to ovšem pro Blues nic lehkého, neboť se dá očekávat, že Jaden Schwartz ve svých letech bude chtít podepsat životní kontrakt a definitivně se zajistit po zbytek života. A pokud mu jeho požadavky nesplní Blues, určitě si na volném trhu hráčů najde jiné zájemce.

Není totiž pochyb o tom, že o takto kvalitní levé křídlo, které na svém postu patří mezi dvacet nejlepších borců, bude v NHL obrovský zájem.

