NHL v číslech: Tahouni Oilers. Co mají společného a v čem se liší?

Leon Draisaitl a Connor McDavid patří mezi největší hvězdy celého hokejového světa. Oba letošní ročník začali tak, jak je už u nich za poslední dobu zvykem. Momentálně s nemalým náskokem okupují první dvě pozice v kanadském bodování a opět se snaží dostat Edmonton na vrchol.

O této dvojici bylo už hodně napsáno a ještě několik let se o nich psát bude. Debaty typu, že Edmonton potřebuje zkvalitnit šířku kádru, pokud chce pomýšlet na Stanley Cup, protože dva hráči ho sami nevyhrají, nyní vynecháme.

Ze zajímavosti si porovnáme výkony Leona Draisaitla a Connora McDavida z individuální stránky.

Vzhledem k tomu, že oba elitní útočníci spolu nastupují na přesilovkách, kde také vykazují téměř totožné statistiky (a jedny z nejlepších mezi všemi hráči NHL), tak se zaměříme pouze na hru 5 proti 5, kde v letošním ročníku mají oba na starosti svoji formaci - nehrají spolu.

Produktivita

Oba hráči dostávají od Davea Tippetta velkou porci minut, což se pochopitelně u takto skvělých hráčů projevuje i v získaných bodech. Oba doposud získali při hře pět proti pěti 12 bodů (shodně 3+9). Pouze Mitch Marner z Toronta je na tom lépe se 13 body.

Při přepočtu na 60 minut hry se pak o něco lépe daří Leonu Draisaitlovi, který odehrál okolo 15 minut méně v těchto situacích než McDavid. V rámci celé NHL mezi hráči, kteří odehráli letos alespoň 100 minut, patří Draisaitlovi 19. místo. Kapitánovi Oilers pak 30. místo.

Zajímavostí ovšem je, že Draisaitl střílí více gólů, zatímco McDavid jich více připravuje.

Proč?

Jak můžete vidět na výše uvedené grafice, McDavid letos platí za daleko aktivnějšího střelce než Draisaitl, který se letos zatím prezentuje jako tvůrce hry.

S 27,2 přihrávkami na střely za 60 minut hry patří německému útočníkovi první místo v celé lize. McDavida byste našli okolo 25. místa.

Leon Draisaitl pak s 3,7 střeleckými pokusy za 60 minut hry patří mezi vůbec nejméně aktivní střelce.

Oba hokejisté mají více než 90% úspěšnost vstupů do ofenzivní zóny ze všech pokusů. Takovými hodnotami se mohou chlubit skutečně pouze ti nejlepší.

Co se týče individuálních dovedností, můžeme konstatovat, že zatímco Draisaitl při hře 5 proti 5 preferuje styl tvůrce hry a vytváří šance pro své spoluhráče, McDavid je o něco aktivnějším střelcem, ovšem stále i velmi kvalitním nahrávačem.

Oba mají společné to, že často a úspěšně zakládají útoky svých formací. Ale to není nic překvapivého.

Vliv na spoluhráče

Jestliže v předchozích odstavcích jsme narazili hned několikrát na téměř totožná čísla, tak zde už tomu tak nebude.

Tady se naopak projeví doposud největší rozdíl výkonů mezi Draisaitlem a McDavidem.

Určitě jste už několikrát narazili na články typu, kde byla oběma hráčům kritizována špatná hra směrem do obrany. Není divu. Za poslední sezony skutečně Draisaitl s McDavidem svoji hrou v defenzivní zóně neoslňovali.

Jeden z nich však udělal obrovský pokrok. Alespoň prozatím. Connor McDavid.

Edmonton s kapitánem na ledě totiž své soupeře pravidelně přehrává, čemuž McDavid dopomáhá velmi kvalitní hrou i v defenzívě. To se pochopitelně odráží i ve statistikách, když s ním na ledě Oilers mají poměr 62,4 % očekávaných gólů. Vynikající hodnota, 21. nejlepší mezi všemi hráči NHL.

Slova chvály se už ovšem nedají pronést o Leonu Draisaitlovi, jehož útok zatím bývá spíše přehráván a nedominuje tak, jak by si zřejmě Dave Tippett přál. S hodnotou 47,3 % byste Draisaitla našli v rámci ligy až na 328. místě z 502 hokejistů.

Člověku asi na první pohled na poměr vstřelených gólů s hráčem na ledě probleskne hlavou, že Draisaitl je tím centrem, jehož útok více dominuje, což však není pravda.

Proč ale vlastně Oilers s německým útočníkem mají pozitivní rozdíl branek na kladném čísle 11, zatímco s McDavidem nikoliv?

PDO to vysvětlí stručně a jasně. Zatímco úspěšnost střelby a zákroků týmu s Draisaitlem na ledě je na abnormální hodnotě 108,9, tak s McDavidem je na pouhých 97,6. To je obrovský rozdíl, který se už velmi brzy jistě zmenší a projeví se právě i ve vstřelených a inkasovaných gólech.

Závěr

Jak už bylo řečeno, obě hvězdy zažívají vynikající vstup do tohoto ročníku NHL a Edmonton může jen doufat, že jejich vysoká produktivita vydrží co nejdéle.

Leon Draisaitl by k dosavadním výborným výkonům v ofenzívě mohl přidat kvalitnější hru směrem dozadu, ve které tápe už několik sezon.

Oproti tomu u Connora McDavida sledujeme jeho nejlepší verzi v jeho dosavadní kariéře. Ke skvělému útoku totiž přidává i velice dobrou hru směrem do defenzívy a rázem je dnes bezpochyby nejužitečnějším hráčem ligy.

Být takto dominantní, to je něco neuvěřitelného i z hlediska historie, odkdy se pokročilé statistiky zavedly (tj. 2007/08).

Pokud by snad takové výkony dokázal kapitán Oilers předvádět po celý ročník a Edmonton došel do play-off, tak o vítězi Hartovy trofeje by neměl být sebemenší pochyb. Na tyto odhady je však stále ještě brzy, neboť máme před sebou spoustu utkání, které do hlasování o individuální trofeje určitě promluví.

