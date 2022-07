NHL v číslech: Univerzál Ondřej Palát doplní útok New Jersey

Od New Jersey se před startem léta čekalo posilování. A jedním z cílů bylo přivést útočníka do prvních dvou formací. Na draftu mělo New Jersey vyhlédnutého Juraje Slafkovského, ten ale zamířil do Montrealu, a tak Devils sáhli po Šimonu Nemcovi. A vytoužené křídlo lovili na trhu volných hráčů. Když nevyšel Johnny Gaudreau, podepsali Devils českého útočníka Ondřej Paláta. A rozhodně neprohloupili.

Ondřej Palát byl dlouhodobě důležitým článkem úspěchu Tampy Bay Lightning. To ostatně potvrdil i v letošní sezoně, kdy patřil v průběhu play off k nejlepším hráčům dvojnásobných obhájců Stanleyova poháru, když ve 23 zápasech vyřazovacích bojů měl český forvard 21 bodů.

V posledních sezonách, kdy se třikrát v řadě Tampa dostala až do finále, a získala dva Stanley Cupy, podával Palát konzistentní výkony, a to na úrovni hráče první formace. Jeho hra navíc není založena pouze na přísunu kanadských bodů, ale Palátova hodnota spíše leží v jeho schopnostech posouvat výkony svých spoluhráčů a výborně je doplňovat.

Palát v posledních letech sbírá přibližně okolo 50 bodů v přepočtu na 82 zápasů základní části, což je velice solidní produkce, zhruba na úrovni druhé formace. Výjimkou je ročník 2020-2021, kdy Palát ve zkrácené sezoně nasbíral 46 bodů v 55 utkáních. Při přepočtu na plnou sezonu by to bylo 69 bodů.

Při přepočtu na čas pak poslední tři sezony Palát sbíral 1,94 bodů za 60 minut hry 5 proti 5, kdy patří na pomezí první a druhé formace. Podobně je na tom i gólovou produkcí 0,82 branek za stejný čas.

Jak již bylo řečeno, hlavní hodnota Ondřeje Paláta je jinde než v individuálních statistikách. Ideální role pro rodáka z Frýdku-Místku je vedle ofenzivně kvalitně vybavených hráčů, kterým dokáže český forvard vybojovat spoustu puků, a posouvat je právě hvězdným spoluhráčům. V Tampě šlo typicky o Nikitu Kučerova, Braydena Pointa, či Stevena Stamkose.

Palát je pak nadprůměrným hráčem NHL téměř v každé činnosti. Ať jde o přípravu střeleckých pokusů pro spoluhráče, tvorbě šancí, přechodu středního pásma, nebo vybojovaných kotoučů. Palát zvládá zkrátka vše.

To se podepisuje i na tom, že s Palátem na ledě si Lightning vedli velice dobře. V součtu posledních tří ročníků odehrálo více než 500 minut v dresu Tampy 17 útočníků. Ondřej Palát měl v tomto období poměr střeleckých pokusů 52,9 %, což ho řadilo na osmé místo. Poměr očekávaných gólů pak s ním na ledě měla Tampa šestý nejlepší s 54,7 %. Soupeře pak za účasti české křídla Lightning gólově přehráli s poměrem 57 %.

Na ledě byl Palát v průměru u 3,04 vstřelených gólů za 60 minut, kdy šlo o čtvrtou nejvyšší hodnotu. A Tampa si během jeho minut vytvořila šance na 2,66 očekávaných gólů, což bylo páté nejlepší číslo. Je tedy vidět, že Palát velkou měrou přispíval k ofenzivnímu snažení Tampy v posledních letech, když měl pozitivní vliv na střelecké pokusy, vytvořené šance i samotné vstřelené góly.

V New Jersey se navíc Palát v sestavě dost možná bude často potkávat s Jackem Hughesem. S ním by tak mohl navázat na spolupráci, kterou měl s Nikitou Kučerovem a dalšími ofenzivními hvězdami Blesků. Jak bylo zmíněno, jherní přednosti Paláta právě k hráčům tohoto typu velice dobře sedí.

A pro mladý tým New Jersey přináší Palát i další výhody. Jedná se o zkušeného hráče, který toho má ve 31 letech v NHL už hodně za sebou, především pak v play off. Právě tam navíc Palát vynikal nejvíce. A i díky jeho podpisu se nyní mohou Devils začít posouvat tabulkou zase výše.

