NHL v číslech: V play off zatím bez gólu, přesto velice důležitý. Phillip Danault!

Pouze pět branek v základní části a prozatím žádná v play off, to určitě není vizitka, kterou by se útočník chtěl pyšnit. Phillip Danault si z toho však nic nedělá, jeho přednosti jsou totiž úplně jinde, a právě v play off je ukazuje naplno.

O ofenzívu se v dresu Montrealu Canadiens starají jiní, ať už jde o Tylera Toffoliho, Nicka Suzukiho nebo Coreyho Perryho. Jediný rodák z Quebecu (nepočítáme-li Jonathana Drouina) v sestavě Canadiens přispěl ve vyřazovacích bojích prozatím pouze třemi asistencemi. Především ale předvádí velice kvalitní defenzivní hru, kterou trápí největší hvězdy soupeřů. Právě to je hlavní devíza Phillipa Danaulta, kterou ukazuje už několikátou sezonu po sobě.

V základní části tvořil Danault jednu z nejlepších formací s Brendanem Gallagherem a Tomášem Tatarem. Společně odehráli více než 250 minut při hře 5 proti 5, ve kterých svým soupeřům zle zatápěli. Při společném pobytu na ledě měli poměr střeleckých pokusů 63 %, poměr očekávaných gólů 69 % a soupeře přestříleli 18-3! Výborně si navíc vedli i v loňském ročníku, kdy měli poměr střeleckých pokusů i očekávaných gólů taktéž větší než 60 %, a jsou tak dlouhodobě jedním z nejlepších útoků v NHL.

Není tak ani překvapením, že mezi nejlepší defenzivní útočníky zařadili Danaulta i novináři, když skončil v letošním hlasování o Selke Trophy šestý. V play off pak nahradil Tatara vedle dvojice Danault-Gallagher finský útočník Artturi Lehkonen. A tato nově složená formace své úkoly plní na výbornou, když v tomto složení při hře 5 na 5 ještě ani jednou neinkasovala! K tomu mají i velice kvalitní poměr očekávaných gólů 68,8 % a poměr střeleckých pokusů 54,5 %, když jsou v obou případech nejlepším útokem Montrealu.

Přitom lajna okolo Phillipa Danaulta nemá vůbec jednoduché úkoly, když jeho nejčastějšími protivníky v jednotlivých kolech byli Auston Matthews, Blake Wheeler a Mark Stone. Jejich bilance? Matthews se proti Danaultovi prosadil jednou, Wheeler a Stone pak nebyli na ledě ani u jediného vstřeleného gólu svého týmu!

Danaulta dokázal ve vzájemném souboji přehrát v letošním play off pouze Auston Matthews. Maple Leafs byli celkově lepším týmem, gólově se však elitní formace Toronta proti útoku Danaulta dokázala prosadit jen jednou, a i díky tomu Canadiens slavili postup.

Proti Winnipegu naopak Danault, stejně jako celý Montreal, předváděl kvalitní výkony. Kapitána Jets Blakea Wheelera z ledu téměř vymazal, když nad ním měl velkou herní převahu potvrzenou i dvěma vstřelenými góly. Jeho souboj s Markem Stonem, dalším skvělým defenzivním útočníkem, pak vyzněl bezgólově, herně na tom však byl lépe Montreal a Vegas se nedostávalo se svým kapitánem na ledě téměř do žádných příležitostí.

Nyní Canadiens čeká souboj s Tampou Bay, která má ve svém středu hned několik ofenzivních es. Mezi těmi ční především dva nejproduktivnější hráči play off – Nikita Kučerov a Brayden Point. Opět to bude ve finálové sérii Phillip Danault, který těmto hvězdám soupeře bude čelit v největší míře. Vymaže je z ledu podobně jako Marka Stone v semifinálové sérii?

