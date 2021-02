NHL v číslech: Větší ztráta, než se může zdát. Konec sezony pro McCabea

Nejhorší obavy se potvrdily. Jake McCabe si po nešťastném souboji v sobotním utkání s Nico Hischierem přivodil doslova zkázu pravého kolena. Přední křížový vaz, ústřední křížový vaz i meniskus. Všechna tato tři zranění bude McCabe léčit následujících šest až osm měsíců. Sezona tak pro něj skončila.

Hrůzostrašná zpráva

V neděli se k jeho předčasnému odchodu z utkání proti Devils vyjádřili Kyle Okposo či Rasmus Dahlin. „Jake je borec, který za posledních několik let udělal velké pokroky jako lídr,“ nechal se slyšet Okposo. „Je to někdo, ke komu mám velký respekt, stejně tak jako i ostatní spoluhráči v kabině. Zatím nevím, jaké budou jeho prognózy, ovšem bude nám velmi chybět jak na ledě, tak i mimo něj,“ dodal Okposo.

„Jo, je to velké neštěstí s McCabem,“ povzdychl si Dahlin. „Je jeden z našich nejdůležitějších kluků v kabině i na ledě. Bude to pro nás obrovská ztráta. Ačkoliv nám chybí i 'Risto', v následujících utkáních se musíme snažit předvést co nejlepší výkony. Čeká nás další zápas a momentálně nemůžeme s tím nic udělat. Ovšem určitě není nijak zábavné, když se takové věci dějí,“ dodal ještě v neděli Dahlin.

Pro Buffalo, které už tak nijak opět nezažívá zrovna nejlepší ročník, další velký problém.

27letý zadák totiž doposud zažíval po individuální stránce velmi dobrý ročník. A to nikoliv proto, že byl před sezonou zvolen alternativním kapitánem Jacka Eichela, nýbrž pro své výkony na ledě.

Vynikající defenzíva

V nadpisu jsme zmínili, že ztráta McCabea může být větší, než se na první pohled může zdát. Z prostého důvodu. Když se začne mluvit o Sabres, první na ránu padnou jména jako Eichel, Hall, Dahlin, Skinner, Reinhart či Ristolainen. Téměř nikdo však nezmíní Jakea McCabea.

Přitom se jedná o velmi spolehlivého zadáka, který vykazuje nadprůměrné až vynikající statistiky v defenzivní činnosti už od sezony 2017/18.

A letos se mu podařilo na předešlé ročníky úspěšně navázat, když doposud vykazoval v defenzívě přínosnější hodnoty než 94 % ostatních beků v celé soutěži.

Jeho největší přínosem bylo to, že spoluhráči po jeho boku pravidelně vykazovali lepší čísla než bez něj ('Playdriving'). Byl i velkým důvodem toho, proč se letos dařilo i Rasmusu Ristolainenovi, který nastupoval právě po jeho boku.

Dominance

Tak skvělé osobní hodnoty McCabea se pochopitelně odrážejí i v dalších datech.

Když byl McCabe na ledě při hře pět proti pěti, Šavle v drtivé většině utkání své soupeře přehrávaly.

Poměr 62 % v očekávaných vstřelených gólech pro a proti řadil McCabea na první pozici mezi všemi beky Buffala a celkově na čtvrté místo.

Všechny tyto služby odváděl Jake McCabe za necelé tři miliony dolarů. Z pohledu Sabres tedy šlo o výrazně výhodný obchod.

Co bude dál?

McCabeovi po této sezoně vyprší smlouva a stane se nechráněným volným hráčem, pokud do otevření volného trhu hráčů neprodlouží kontrakt se svým zaměstnavatelem.

Pokud by se v létě McCabe skutečně upsal jinému chlebodárci, Buffalo, ač chcete, nebo ne, by ztratilo výraznou postavu svých obranných řad, svého nejlepšího defenzivního beka za poslední čtyři sezony (včetně té letošní).

A hokejistu, kterému se podařilo letos konečně udělat více než solidního obránce z Rasmuse Ristolainena, na což v Buffalu čekali už několik let.

O to víc jsme zvědaví na výkony Ristolainena po jeho zotavení, když už vedle sebe nebude mít právě McCabea, kterému přejeme brzké uzdravení!

