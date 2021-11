NHL v číslech: Voráček potvrzuje své schopnosti. Splňuje to, co od něj Columbus očekával

S Alainem Vigneaultem si příliš nerozuměl, s herním vytížením ve Philadelphii nebyl spokojen, a tak se shodl s Chuckem Fletcher, že výměna bude ideálním řešením pro obě strany. Dočkal se. Flyers v létě Jakuba Voráčka vytrejdovali zpátky domů do Columbusu za Cama Atkinsona. A Voráček zatím plní to, co od něj Blue Jackets očekávali.

Jakub Voráček útočník, 32 let NHL 2021-2022 Z 16 G 1 A 14 B 15

O tom, že by měl být mentorem pro mladé hráče klubu, už bylo napsáno mnoho. Trenér Brad Larsen i mladíci Columbusu už se nechali slyšet, že Voráček mladším spoluhráčům opravdu pomáhá. Nic překvapujícího pro nás.

Pokud se ale budeme věnovat čistě výkonům na ledě, měl se Jakub Voráček stát dvorním nahrávačem Patrika Laineho. A zároveň výrazně vylepšit přesilovky Modrokabátníků, které byly v posledních sezonách doslova tragické. V obou předchozích ročnících byla úspěšnost přesilovek Columbusu pod 17 %.

Vydařený start

Jakub Voráček od prvního zápasu nastupoval společně v jednom útoku s Lainem a oběma se dařilo. Jak český, tak i finský rodák si drželi průměr okolo bodu na zápas. Laine v devíti utkáních nasbíral 10 bodů. Poté se ale bohužel zranil, a tak Voráček musel začít hledat jiné střelce okolo sebe.

A stále se mu to daří.

Pozn.: Karta naposledy aktualizována 21. 11.

Bývalý útočník Flyers v dosavadních 16 duelech nasbíral hned 14 asistencí, přidal k nim jednu branku a drží si průměr těsně pod jedním bodem na zápas.

Jak můžete vidět na výše uvedené kartě, Voráček je v dosavadním ročníku NHL jedním z nejlepších nahrávačů soutěže, ba možná dokonce i tím nejlepším.

Žádný jiný hráč totiž zatím nepřipravil spoluhráčům více příležitostí na střelu ve slotu při hře 5 proti 5 v přepočtu na 60 minut hry ('High-danger assists').

Dále český útočník patří opět mezi nejlepší hráče ve vstupu do ofenzivního pásma, a to ať už s pukem na hokejce, nebo přihrávkou spoluhráči.

Výrazně také pozvedl přesilové hry Columbusu. Momentálně se Blue Jackets pohybují nad 20% úspěšností. Oproti předchozím ročníkům jistě nemalý vzestup.

Závěr

Voráček dostal v Columbusu očividně daleko více volnosti s pukem na hokejce a zatím se svému mančaftu vyplácí na výbornou. Jak sám i nedávno přiznal, působení v Ohiu si nesmírně užívá a hokej ho opět o něco více baví.

Je paradoxem, že po Voráčkově odchodu se Philadelphia velmi trápí právě v přesilových hrách a ve vstupech do ofenzivní třetiny kluziště.

Ač chcete, nebo ne. Pensylvánský celek Voráčkovu ztrátu zatím pociťuje velmi silně. Jak jsme my ale ostatně očekávali. Voráček už léta patří mezi nejlepší playmakery v NHL, zároveň je velmi silný na puku v osobních soubojích a ve vstupech do ofenzivního pásma.

A my už se nemůžeme dočkat spolupráce Voráček-Pastrňák na přesilových hrách na Olympijských hrách v Pekingu.

