NHL v noci na pátek nabídne hned deset duelů!

NHL představí lákavou nabídku deseti bitev. Na své si přijde opravdu každý. Hned šest duelů navíc startuje už v jednu hodinu ráno. K vidění bude ve formě hrající Boston, kterému budou čelit trápící se Plameny. Pozornost na sebe strhává i souboj hvězdných útoků mezi Carolinou a Oilers. V plánu je i první zápas Lavin po návratu ze země tisíců jezer. Na místo činu se vrátí John Tortorella.

Zatímco američtí fanoušci mohou v hojných počtech navštěvovat stadiony, ti kanadští musejí své miláčky sledovat v televizi nebo za nimi vážit dalekou cestu. Všech deset buly totiž padne právě ve Spojených státech amerických.

Rozjetí Bruins na svém ledě přivítají Calgary, které trápí šestizápasová šňůra proher. Medvědi už mohou počítat s Davidem Krejčím, který se po zranění vrátil do druhé formace mezi Davida Pastrňáka a Taylora Halla. Naopak za Plameny pravděpodobně nenastoupí hvězdný Jonathan Huberdeau, nad kterým kvůli zranění visí otazník.

Ve stejný čas startuje i duel Buffala s Las Vegas, který je souboji Medvědů s Plameny podobný jako vejce vejci. Na jedné straně jsou suverénní Knights a na té druhé Sabres, kterým nezáviděníhodnou šňůru proher překvapivě natáhla Arizona. Vegas tažení Jackem Eichelem nenašli svého přemožitele v posledních osmi duelech a brousí si zuby na další skalp.

Smrtící útok Hurricanes čeká poměření kalibrů s Oilers. Sebastian Aho, Andrej Svečnikov a Martin Nečas budou čelit trojici Connor McDavid, Leon Draisaitl a Ryan Nugent-Hopkins. Pokud milujete útočný hokej, tak toto bude vaše jasná volba. O branky by v tomto klání totiž rozhodně neměla být nouze.

Do akce se vrací Blue Jackets, kteří po návratu ze země tisíců jezer přivítají na svém ledě Flyers. Ty neustále sužují nepříjemná zranění. V čem ale bude zápas pikantní? Na místo činu se vrátí svérázný trenér John Tortorella, který několik let šéfoval střídačce Columbusu a Brad Larsen byl jeho asistentem. Učitel a žák se tak utkají v přímém souboji. Pro Brada Larsena to bude náročný návrat, jelikož je kvůli neuspokojivým výkonům týmu v nevoli většiny fanoušků.

Rudá křídla znovu vyzvou Rangers. Jejich předešlý duel byl velice zajímavý a rozseknout jej muselo až prodloužení. Jezdci poté po prohrané bitvě o New York natáhli svou nelichotivou bilanci a připsali si třetí porážku v řadě, která je v našlapané Metropolitní divizi vyřadila z pozic zajišťujících vyřazovací boje. Rudá křídla naopak těží ze skvělé skladby týmu a snaží se udržet ve společnosti Floridy a Toronta.

Ve velké pohodě hrající Devils vyzvou Ottawu. Ta nebodovala už v šesti utkáních v řadě, což ji dostalo na dno našlapané Atlantické divize. New Jersey má úplně jiné starosti, jelikož je na vlně sedmi sedmy výher. Jedinou kaňkou je snad dlouhodobé zranění Ondřeje Paláta. Jak dopadne souboj Davida s Goliášem?

V 1:30 Islanders vyzvou Arizonu. Ta po kolapsu s Dallasem znovu začala tvrdě pracovat a výsledkem bylo zastavení Capitals a Sabres, na čemž měl lví podíl Karel Vejmelka. Arizona tak navzdory predikcím stále drží kontakt s postupujícími celky Centrální divize. New York Islanders po rozpačitém začátku začali pravidelně bodovat a drží se v těsném závěsu za New Jersey.

O půl hodinu později vyjedou na led St. Louis Žraloci. Oba celky by na současný průběh sezony nejraději zapomněly. Blues nebodovali od dvaadvacátého října a jsou beznadějně poslední v Západní konferenci. Sharks si také nemohou příliš vyskakovat, jelikož predikce nelhaly a tým je na míle vzdálen postupovým pozicím.

3:00, to je čas kdy se Laviny poprvé vrátí před domácí fanoušky po Global Series ve Finsku. Náhodou proti nim budou stát Predators, kteří také letos zažili zápas mimo zámořské kluziště, konkrétněji v srdci Evropy. Zatímco Avalanche se podle předpokladů vrátili proti Modrokabátkínům na vítěznou vlnu, tak Nashville svou vítěznou sérii ukončil a v Centrální divizi se snaží zuby nehty udržet kontakt.

Páteční ráno uzavře ve 4:30 bitva Kings s Blackhawks. Celek ze slunné Kalifornie si v Pacifické divizi drží třetí pozici za překvapivě vysoko postavenými Krakeny a nedostižnými Vegas. Chicago rozhodně nemá žádné závratné výsledky, ale oproti očekávání po předsezónním výprodeji to není tak horké, jak to vypadalo a tým si dokonce živí naděje na vyřazovací boje, od kterých zatím není daleko.

