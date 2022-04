NHL v noci nabídne pětici utkání, bude Dallas slavit postup do play off?

Základní část nejslavnější ligy světa mocně finišuje. Týmům zbývají odehrát poslední zápasy, poté následuje play off. Z Východu známe již kompletní osmičku týmů, v Západní konferenci zbývá poslední volné místo, které může obsadit Dallas. Jeho jízda za postupem začíná v půl třetí ráno středoevropského času.

První utkání v noci se však rozehraje už v půl druhé. Do slavné Madison Square Garden dorazí Habs, pro které půjde o předposlední zápas sezony. Naopak Rangers už se připravují na boje o Stanley Cup. Jezdci sice z posledních pěti utkání dvě prohráli, ale jejich rivalové z Kanady jsou na tom o poznání hůře. Montreal již pěkně dlouho nepoznal pocit vítězství, naposledy si Canadiens vyšlápli na Ďábly 8. dubna. Pro Rangers by to tak měla být v noci poměrně jednoznačná záležitost. Ve prospěch Newyorčanů hovoří také vzájemná bilance z letošního ročníku, kdy vždy Habs přetlačili a brali body do tabulky.

Souběžně bude začínat také utkání celků, které v play off neuvidíme. Do Winnipegu dorazí Letci z Philadelphie. Jets již pár týdnů bojují bez Perfettiho a Scheifeleho, kteří jsou kvůli zranění mimo do konce sezony. Winnipeg vyhrál z posledních pěti utkání pouze jednou, když vyzrál na Colorado. Flyers na tom nejsou o moc lépe. Dlouhou šňůru porážek přerušili dvěma výhrami nad Montrealem a Pittsburghem, poslední utkání proti Chicagu však opět nezvládli. Jediné vzájemné utkání vyhráli hráči z Philadelphie, a tak jim Winnipeg má v domácím prostředí rozhodně co vracet.

V půl třetí ráno startuje duel Dallasu proti Arizoně. Hokejisté se zelenou hvězdou na prsou se mohou dostat do vyřazovacích bojů, stačí jim pouhopouhý bod. Dallas navíc najel na vítěznou vlnu, celek z Texasu ovládl poslední dva duely, bylo to proti Seattlu a Vegas. Arizona ovšem bude kousat. Kojoti přerušili dlouhou sérii deseti porážek díky výhře nad Minnesotou. Určitě by na tento počin rádi navázali. Dallas však požene vidina bojů o Stanley Cup. Ve vzájemných duelech z aktuální sezony jsou na tom lépe Stars, ale i Coyotes dokázali organizaci z Texasu zdolat. Bitva to bude určitě zajímavá.

Do boje půjdou také Rytíři z Vegas, kteří dorazí do United Centra. Chicago se letos do vyřazovací části nepodívá, zato Vegas má stále šanci. Byť jen teoretickou. Zlaté rytíře hodně srazily porážky z posledních utkání, když zaváhali například i s Devils či Sharks. Aby se do play off ještě podívali, tak musí vyhrát všechna utkání. Zároveň pak budou doufat, že Dallas skončí vždy bez bodů. Dnešní duel Golden Knights proti Chicagu však nebude žádná legrace, parta kolem Patricka Kanea umí Vegas potrápit.

Poslední utkání noci je na programu ve čtyři ráno středoevropského času. Seattle přivítá LA Kings. Nováčkovi zbývá v úvodní sezoně odehrát posledních pár zápasů, před domácím publikem to navíc Kraken poslední dobou umí! Kings si naopak sezonu prodlouží. Celek z Los Angeles navíc nyní oplývá výbornou formou, připsal si čtyři trumfy v řadě a určitě by rád tuto sérii natáhl. Proti Seattlu hráli letos Kings třikrát, zatím mají pozitivní bilanci 2-1, uvidíme, jak dopadne čtvrté střetnutí mezi rivaly z Pacifické divize.

