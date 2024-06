NHL zveřejnila změny pravidel pro nadcházející sezónu

Z březnového setkání generálních manažerů a trenérů vzešly návrhy na změny některých pravidel. Po jejich úspěšném schválení soutěžním výborem NHL a NHLPA a ratifikací Radou guvernérů byly na velkém zasedání v létě představeny hned čtyři.

Trenérská výzva na zrušení trestu za vyhození puku mimo hřiště

Trenéři od nové sezóny v rámci trenérské výzvy budou mít možnost nechat rozhodčí přezkoumat trest za vyhození puku mimo hřiště. Pokud puk překoná hrazení po zásahu hráče, hokejky, mantinelu nebo plexiskla může tým požádat o trenérskou výzvu, aby byl jejich trest zrušen. V případě, že nebude tým úspěšný, obdrží další dvouminutový trest a bude hrát dvojnásobné oslabení. To ovšem platí pouze za předpokladu, že bude existovat prokazatelný záběr, který (ne)porušení pravidla potvrdí. V opačném případě zůstává rozhodnutí na ledě. Situace pro požádání o trenérskou výzvu se nevztahují na vyhození puku po souboji, stejně tak i na zpětné udělení trestu pro druhý tým za porušení stejného pravidla.

Útočící hráč po ZU dostane nově napomenutí místo vykázání z vhazování

Po zakázaném uvolnění dostane útočící hráč po vzoru bránícího pouze varování. Další varování na obě strany znamená i nadále dvouminutový trest za zdržování hry. NHL si od této změny slibuje menší zdržování hry.

Zákaz střídání, pokud brankář omylem posune branku

Tady dochází jen k menší úpravě již zavedeného pravidla. V minulosti bránící tým nesměl střídat, pokud bránící hráč omylem posunul branku. Nově se toto pravidlo dotkne i brankářů. Pokud tedy jakýkoliv hráč bránícího týmu posune omylem branku ze svého postavení, bránící tým nesmí střídat a útočící tým má navíc možnost si zvolit, na které straně kluziště bude chtít vhazovat.

Hráč sedící na mantinelu

Tuto změnu již hráči pocítili na konci letošního ročníku. Pokud bude střídající hráč sedět na mantinelu, obdrží jeho tým, ale i tým soupeře varování. Jakékoliv další porušení tohoto pravidla v zápase ze strany kteréhokoli týmu bude potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici za nesportovní chování.

Návrhy pravidel, které NHL neschválila

Návrh na rozšíření trenérské výzvy se měl týkat ještě jednoho pravidla, a to sice trestu za vysokou hůl. Postupovalo by se stejně, jako u trestu za vyhození puku mimo hřiště. Šlo by tedy zvrátit již udělený trest, nikoliv udělit trest nový.

Další pravidlo, které nebylo schváleno, se týkalo střídání brankářů po zranění. To mělo umožnit týmu, který střídá brankáře po otřesu mozku či tvrdém zákroku, nechat rozcvičit náhradního brankáře.

Share on Google+