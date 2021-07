Nic lepšího letos neudělal: Skinner se vzdá klauzule a Sabres ochrání hráče navíc

Je to ta nejhůře koncipovaná smlouva v současné NHL a patří útočníkovi Buffala Jeffu Skinnerovi. Předloni v červnu podškrábl pohádkový kontrakt a v následujících šesti letech tak bude pobírat průměrnou částku devět milionů dolarů. Ovšem vypadá to, že torontský rodák, kterému se uplynulá základní část absolutně nevydařila, nyní nabyl alespoň ždibec soudnosti.

Skinnerova odměna se zdála být přehnaná už ve chvíli, kdy zažil památný, čtyřicetigólový ročník. V předchozí základní části ovšem ukázal, jaká kouzla se zmíněnou gáží skutečně dovede. Za celou sezonu zvládl prachbídných 14 bodů. Jeden jeho zápis do statistik tak stál klubovou kasu téměř 14 milionů korun.

Stačilo by si lehnout na pláž, namazat se opalovacím krémem a objednávat nejdražší pití z přilehlého baru. Utrácet tak snadno vydělané peníze asi nebude nic svízelného. Jeff Skinner má do konce života vystaráno, přesto ovšem stále dokáže myslet na budoucnost Buffala.

Včera se s vedením posledního týmu minulé sezony dohodl, že odmává svou klauzuli o nevyměnitelnosti. Pomůže tak Sabres s ochranou podstatnějších hráčů před expanzí Seattlu. Pro tiskovou agenturu The Associated Press to potvrdil hráčův agent Don Meehan.

„Mluvil jsem v úterý ráno s Kevynem Adamsem (generální manažer Buffala) a zeptal se mě, zda by Jeff mohl klauzuli zrušit, právě kvůli rozšiřovacímu draftu,“ uvedl Meehan. „On s tím souhlasil.“

Rousek pojištěný… a Skinner vlastně taky

Kdyby si totiž Skinner doložku ve smlouvě ponechal, museli by ho Sabres před Krakenem povinně bránit. Vstřícný krok někdejšího forvarda Caroliny umožňuje, aby Buffalo pojistilo služby jiného muže. Šéf Seattlu Ron Francis by se totiž musel v následujícím týdnu hodně tvrdě udeřit do hlavy, aby si přeplacenou hvězdičku vybral.

Na koho klub ze severu USA volný lístek využije bude jasné už za šest dní. Pravděpodobně ovšem vsadí na svou omladinu, jelikož v play off chyběl rovných deset let. Sabres proto nutně potřebují vystavět pevné základy.

Z útočníků se nabízí třiadvacetiletý Švéd Rasmus Asplund, který v dosavadních 57 zápasech nastřádal 14 bodů (8+6). Mezi obránci se hlásí další Seveřan, Fin Henri Jokiharju. Ve 22 letech má za sebou slušných 153 startů.

Všechny týmy odevzdají seznam ochráněných hráčů nejpozději během nadcházející středy. Každý si vybere osm bruslařů a jednoho gólmana, nebo případně výhodnější verzi, u které ovšem pravidla stanovují přesné počty – sedm útočníků, tři obránci a jeden brankář.

Uznávaný server The Athletic předpovídá, že kromě Skinnera nezíská ochranu Buffala z podepsaných mužů ani Kyle Okposo, Cody Eakin, Zemgus Girgensons, Andrew Oglevie, Colin Miller, Will Borgen a brankář Dustin Tokarski. Seattle naopak nemůže ukrást českou naději Lukáše Rouska, jelikož ještě neodehrál dvě sezony v NHL.

