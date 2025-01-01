NHL.cz na Facebooku

Nic nového v Buffalu. Fanoušci po dvou zápasech odpískali sezonu, trenér se pustil do vlastního týmu

13. října 13:00

David Zlomek

Dva zápasy, dvě prohry, jeden vstřelený gól a spousta zklamání. Tak vypadá vstup Buffala Sabres do nové sezony NHL. Tým, který už čtrnáct let marně čeká na play off, ztratil úvodní duely s Rangers a Bruins a znovu vypadá, jako by se nic nezměnilo.

Sobota v Bostonu byla pro fanoušky hořkou připomínkou starých časů. Bruins přestříleli Sabres v první třetině 17:2, vyhráli 3:1 a domácí gólman Alex Lyon byl jediným důvodem, proč utkání nebylo rozhodnuté už po deseti minutách.

„Naše nasazení bylo příšerné,“ nebral si servítky trenér Lindy Ruff. „Nejhorší nasazení a pohyb, jaký jsem od týmu viděl. Nešlo o hráče s pukem, ale o ty kolem něj. Hráli jsme individuálně, nestíhali jsme bruslit, nešli jsme do soubojů. Když má každý energii, musíš hrát tvrdě, my jsme všechny souboje prohráli.“

Sabres kromě porážek trápí i zranění. Útočník Josh Norris, klíčový muž druhé formace, utrpěl v úvodním zápase s Rangers zranění v horní části těla a podle trenéra vypadne na delší dobu.

Veteráni, od kterých se čekalo, že potáhnou tým, zatím selhávají. Alex Tuch měl v Bostonu jedinou střelu, Ryan McLeod nevyhrál ani třetinu vhazování a přesilovka s Tagem Thompsonem, Rasmusem Dahlinem a Jasonem Zuckerem zůstala při čtyřech pokusech bezzubá.

„Naše nejlepší hráče v tomhle zápase nešlo poznat,“ připustil Ruff. „Hrajeme moc na krásu. Dokud si nevezmeme pracovní boty a nezačneme makat víc než soupeř, budeme pořád prohrávat.“

Jediným světlým bodem byl gól Jasona Zuckera, první po 120 minutách sezony. „Musíme hrát s větší jistotou,“ řekl střelec. „Podržet puk, klidně přijmout hit, místo abychom puk bezmyšlenkovitě odhazovali. Je to o mentalitě. Musíme si uvědomit, že v NHL nejde vyhrávat bez práce.“

Buffalo se nyní vrací domů, kde ho v pondělí čeká rozjeté Colorado. A jak sám Zucker poznamenal, čas výmluv skončil: „Říkáme správné věci, ale neplníme je. Musíme se podívat do zrcadla a přijít připraveni hrát. Jinak to bude další dlouhý rok.“

