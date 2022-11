Nic pro slabé povahy! Kane musel do nemocnice, řízla ho brusle

Byl to nešťastný moment, u kterého zatrne snad každému. Evander Kane, útočník Oilers, spadnul po souboji na led. Ještě, než se stihnul zvednout, ho do ruky nešťastně řízla brusle jednoho z hráčů Tampy Bay. Jeden z lídrů ofenzivy Edmontonu musel i do nemocnice.

Opravdu se na to nedívá hezky. Kane ve svém obranném pásmu nedokázal zkrotit koutouč na tolik, aby nad ním měl plnou kontrolu. Využil toho jeden z obránců Lightning, který šel do souboje. Kane upadl a než se zvedl, křičel bolestí.

Okamžitě věděl, co se stalo, a tak zamířil na lavičku. Moc dobře to věděl i hostující Pat Maroon, který byl právě nešťastníkem, jenž nehodu způsobil.

Kane následně musel do nemocnice, kde se podrobil lékařskému zákroku. „Moc toho zatím upřímně nevím. Jediné, co se ke mně dostalo, je, že je na tom poměrně dobře,“ řekl na adresu svého útočníka trenér Jay Woodcroft. „Je o něj dobře postaráno,“ dodal.

Dost možná na jeho počest urvali Oilers dva body, z ledu Lightning se vždycky cení. Hned po zápase šla ale pozornost především ke Kaneovi. Takové zranění se totiž opravdu nestává běžně.

„Těžko se na to dívá,“ řekl například trenér soupeře Jon Cooper. „Snad bude v pořádku. Jasně, je to hokej, jsme proti sobě, ale pořád jsme jedna velká rodina.“

V podstatě jedinou možností, při které se takové zranění může stát, je obličej a maličký kousek mezi rukavicemi a chrániči, respektive dresem na předloktí. Hokejisté totiž mají často tuto část vyhrnutou, je to prostě pohodlnější.

„Strašidelné,“ kroutil hlavou McDavid, který si připsal tradiční dva body. „V ten moment jako by se celé dění na stadionu zastavilo. Myslíme na něj. Dostali jsme zprávy, že je v pohodě. Ze strany soupeře to bylo nevinné.“

