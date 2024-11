Ničuškin po návratu z asistenčního programu: Doufám, že se to už nikdy nestane

Již po několikáté stál Valerij Ničuškin před hromadou novinářů a mluvil o své dočasné absenci, která nastala během předchozího play-off. Do hry se vrátil až v půlce listopadu. „Bylo to těžké,“ řekl Ničuškin poté, se vrátil ze třetí fáze nápravy. „Hodně práce. Hodně věcí. Myslím, že jsem udělal obrovský pokrok v oblasti duševního zdraví a doufám, že se to už nikdy nestane.“

Ničuškin byl suspendován a vrátil se do programu pomoci hráčům v den čtvrtého zápasu proti Dallasu ve druhém kole play-off.

Talentovaný útočník měl v minulé sezoně přiom fantastické statistiky – 28 gólů a 53 bodů ve 54 zápasech. Nicméně, téměř dva měsíce během základní části zmeškal, kdy byl ve druhé fázi programu.

„Posledních šest měsíců jsem vlastně každý den tvrdě pracoval,“ prozradil. „Mám lidi v Rusku, se kterými pracuji po celý rok, a udělali jsme obrovský pokrok. Změnil jsem svůj životní styl, změnil způsob, jakým trénuji v posilovně. Spoustu různých věcí. Cítím se úžasně. Mám pocit, že teď je moje mysl na správném místě. I dnes, když jsem byl na ledě, jsem si myslel, že to bude mnohem těžší, ale cítím se docela dobře.“

Mnozí z Ničuškinových spoluhráčů uvedli, že ho rádi přivítali zpět. Generální manažer Chris MacFarland uvedl ještě před začátkem sezony, že všechny zprávy o Ničuškinovi během jeho doby v programu byly pozitivní.

„Poslední měsíc jsem v Denveru, takže trávit čas s klukama je úžasné,“ řekl Ničuškin. „Byla to opravdu těžká doba v mém životě, takže si to teď užívám. Kluci mě podporovali spoustou krásných slov od prvního dne. Je to obrovská pomoc.“

Ničuškin v prvním zápase po návratu vyslal jednu střelu na branku a na ledě strávil 19 minut a 27 sekund. Hrál ve druhé lajně s Caseym Mittelstadtem a Jonathanem Drouinem. „Vypadal dobře,“ zhodnotil Ničuškina trenér Avalanche Jared Bednar.

Share on Google+