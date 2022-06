Nikdo je nečekal tak daleko, ale upokojení určitě nejsou, říká Messier o Rangers

V roce 1994 vyhráli po nekonečných 54 letech, od té doby už zase 28 let čekají. O nějakém brutálním strádání ale nemůže být řeč. Rangers měli hluché období na přelomu století, kdy se sedm let nepodívali do play off. Od výluky 2005 o pohár pravidelně hrají, několikrát hráli konferenční finále, v roce 2014 dokonce hráli o pohár.

Letos mají další šanci. Třetí kolo je úspěch, sérii navíc Jezdci odpálili vysokým vítězstvím 6:2 nad Tampou. „Tohle mužstvo si je snadné oblíbit. Líbí se mi jeho charakter, hrají týmově. Mám rád jejich mladé hráče,“ rozpovídal se pro New York Post kapitán vítězů z roku 1994 Mark Messier.

Právě srážku mládí Rangers se zkušeností dvojnásobných šampiónů vidí jako klíčový faktor celé série. „Mladí hráči Rangers narazí na tým a na brankáře, s nimiž se dosud v play off nepotkali. Bude to nová výzva v mnoha směrech. Nicméně myslím, že i Rangers mají brankáře, který se může Vasilevskému vyrovnat. Před vlastní bránou musí být obezřetní, Tampa umí případné chyby využít. Když omezí počet střel, Šesťorkin je může udržet,“ věří populární Mess.

Na otázku, jak důležitá může být výhoda domácího prostředí, měl jednašedesátiletý muž jasnou odpověď. „Můžeme to vidět na roce 1994, jak obrovsky důležitý pro nás byl domácí led v sedmém zápase. Vždycky hrajete radši doma. Nevím, jestli to udělá v téhle sérii nějaký rozdíl, ale jsem rád, že začínají doma. Diváci tým vždycky dobijí.“

Právě v sedmém finále 1994 prý zažil Mark Messier vůbec nejhlučnější Madison Square Garden ve svém životě. Husí kůži cítí ještě teď.

Z jednotlivých hráčů vyzdvihl na Chrisu Kreiderovi sílu a inteligenci, na Alexi Lafrenierovi bojovnost a šikovnost, na Artěmiji Panarinovi schopnost činit hráče kolem sebe lepšími, na Miku Zibanejadovi sebevědomí po celé ploše kluziště, speciálně se pak rozvášnil u Adama Foxe.

„Má něco jako Gretzkyho faktor. Vidí věci, které nikdo jiný nevidí. Hraje šachy, zatímco všichni ostatní hrají dámu. Jeho předvídavost a způsob, jakým vidí celý led a jak z toho dokáže těžit... Udrží puk i v těsných situacích, nepanikaří. Neuvěřitelný hokejista.“

Šestinásobný vítěz Stanley Cupu ocenil rovněž práci trenéra Gerarda Gallanta. „Nazývá věci pravými jmény, což jako hráč oceníte. Žádná vyhýbavá slůvka, vždycky přesně víte, co si myslí.“

Mužstvo Jezdců podle něj letos překvapilo, ale rozhodně nemíní předčasně končit. „Nikdo nemyslel, že půjdou tak daleko. Nicméně hráči určitě nejsou spokojení. Věří si víc, než kdo věřil jim. Čeká je další velká lekce play off hokeje. Uvidíme, jak se s tím poperou,“ těší se legendární hokejista.

