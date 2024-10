Nikdo nebyl nikdy horší než Sharks, ostuda historických rozměrů! Je to trapné, hlesl kouč

San Jose Sharks se zapsali do historie NHL ze špatných důvodů. San Jose v sobotu podlehlo Vegas Golden Knights 3:7 a stalo se prvním týmem v historii, který zahájil dvě sezony za sebou nejméně devíti porážkami v řadě.

Žraloci mají nyní bilanci 0-7-2. Ročník 2023-/4 začali 0-10-1, než našli první vítězství na cestě k poslednímu místu v NHL.

Žraloci přitom kdysi patřili k nejkonzistentnějším klubům ligy, v letech 1998-2019 chyběli v play-off pouze dvakrát. Tato sezona bude znamenat šestý rok v řadě bez účasti ve vyřazovacích vojích, pokud nedojde k zázračnému obratu.

Aby toho nebylo málo, klub je od úvodu sezony bez jedničky draftu Macklina Celebriniho kvůli zranění kyčle. Prostě všechno špatně.

Trenér San Jose Sharks Ryan Warsofsky si nebral servítky poté, co se jeho tým stal celkem, který velmi smutně přepsal historii. „Je to trapné. Opravdu trapné,“ řekl Warsofsky dle San Jose Hockey Now.

San Jose jmenovalo Warsofského hlavním trenérem v průběhu léta a draftovalo zmiňovaného Celebriniho z prvního místa, aby pomohlo urychlit přestavbu, která stále nenabrala žádnou dynamiku. Nedaří se ale nic.

„Nemyslím si, že by byl někdo šťastný z jakékoliv možné maličkosti,“ dodal Warsofsky. „V té šatně je spousta emocí, frustrace, hněvu, je to teď těžké.“

Zkušený Mario Ferraro je přesvědčen, že Sharks během pondělního výjezdu do Salt Lake City najdou cestu k výhře.

„Zítra je nový den,“ řekl. „Vrhneme se do toho. Najdeme cestičky, jak se zlepšit, a v Utahu získáme první vítězství. Je těžké o tom mluvit. Samozřejmě to pro nás je těžký začátek. Nechci mluvit o minulé sezoně. Ten je minulostí, posledních pár let jakbysmet.“

Nadšený není ani Vítek Vaněček, který si start do kalifornského angažmá představoval určitě jinak. „Musíme na to zapomenout a pak prostě hrát hokej, nebát se hrát a dělat správné věci,“ burcoval své spoluhráče.

