Nikdo nechce draftovat? Elitní volby jsou na prodej, dokonce i ta z Toronta

30. května 16:00David Zlomek
Blížící se draft NHL slibuje nevídanou zápletku. Hned tři týmy z elitní pětky, Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks a Chicago Blackhawks, jsou podle zákulisních informací ochotné vyměnit své nejvyšší výběry. Generální manažeři sázejí zjevně raději na okamžitou pomoc než na nejistou budoucnost. Bude se letos s prvními volbami masivně obchodovat?
Podle uznávaného insidera Pierra LeBruna z webu The Athletic panuje na špici letošního draftu nečekaná otevřenost k výměnám. Žádný z týmů pochopitelně nedá svou pozici zadarmo, ale zdá se, že několik klubů upřednostní zisk hotových hráčů pro NHL, pokud přijde ta správná nabídka.
Letošní ročník nemá jasnou jedničku. Největším favoritem zůstává křídelník Gavin McKenna z Penn State, obrovským vyzyvatelem je mu však švédský forvard Ivar Stenberg z Frölundy, jenž na mistrovství světa zazářil osmi body v sedmi zápasech. Do elitní pětky by se měli vejít také centr Caleb Malhotra a obránci Chase Reid s Keatonem Verhoeffem.
Maple Leafs vyhráli květnovou draftovou loterii, přestože skončili na 28. místě ligové tabulky. Ačkoliv kanadský klub prvotně neplánuje s nejcennějším výběrem hýbat, nový generální manažer John Chayka nechává dveře otevřené. Pokud některý z konkurentů nabídne balíček, který by Torontu pomohl okamžitě se vrátit mezi kandidáty na Stanley Cup, bude vedení minimálně naslouchat. Výměna prvního místa je sice stále nepravděpodobná, ale rozhodně ne vyloučená.
Sharks v loterii poskočili o osm míst a získali druhou pozici. Generální manažer Mike Grier se podle LeBruna výměně vůbec nebrání. Zdroje z ligy naznačují, že San Jose je ve své dlouhodobé přestavbě už tak daleko, že by se bez elitní volby obešlo. Žraloci navíc disponují ještě jedním výběrem v prvním kole (20. pozice), což jim dává při vyjednávání velký manévrovací prostor.
Otevření k diskuzi jsou také Blackhawks, kteří drží čtvrtou volbu (před nimi bude na třetím místě vybírat Vancouver a po nich na pátém NY Rangers). Generální manažer Kyle Davidson vnímá tento výběr jako obrovské aktivum, protože v první pětce bude stále k dispozici ohromný talent. Aby se Chicago takové výhody vzdalo, musela by protihodnota podle zákulisních informací obsahovat „pekelně dobrého hráče pro NHL“.