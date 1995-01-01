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Nikdo to nečekal, bylo to velké překvapení, komentoval s odstupem času výměnu Tkachuka Shane Pinto

15. července 18:00

Jakub Ťoupek

Je to něco málo přes 3 týdny, co NHL otřásl jeden velký trade. Ottawu opustil kapitán Brady Tkachuk, který byl vyměněn za svým bratrem na Floridu za 3 výběry v prvním kole a jeden výběr ve druhém kole. „Všechny to tak trochu překvapilo. Byl důležitou součástí této organizace, byl její tváří,“ okomentoval v pondělí trade Shane Pinto.

„Ottawa bude navždy v mém srdci,“ pronesl Tkachuk ihned po výměně. Šestadvacetiletý Američan strávil osm sezón v kanadském hlavním městě poté, co ho v roce 2018 Senators vybrali jako čtvrtého draftu. V posledních letech se však zdálo, že Tkachukův vztah s klubem ochladl. I tak se ale nečekalo, že by měl odejít. 

„Myslím, že prostě chtěl zkusit něco jiného, a já to naprosto chápu,“ řekl Pinto v pondělí stanici TSN. „Přejeme mu jen to nejlepší a vím, že se s ním ještě potkáme. Bude hrát v naší divizi, takže jsem si jistý, že se s ním budeme vídat často.“ 

Pětadvacetiletý Pinto hrál po celou dobu svého působení v NHL hrál po boku Tkachuka. „Je to samozřejmě taky jeden z mých dobrých kámošů, takže je na prd, že odchází. Ale chcete, aby všichni v týmu táhli za jeden provaz. Na osobní úrovni pro mě pořád zůstane kámošem. V hokeji vždycky bude existovat ta byznys stránka, takže to prostě necháte stranou.“

Pro Senators bude odchod kapitána jednoznačně velkou ztrátou, vedle Pinta by ale mohla zakotvit jedna z posil. Tou je William Eklund, u kterého se výměna rozhodně nečekala, jenže Ottawa využila výběr Floridy s pořadovým číslem 9 právě na Eklunda společně s Kasperem Halttunenem, který má za sebou první sezónu mezi dospělými a vůbec ne špatnou. 

Podobnou cestou jako Eklund šel před rokem a půl také Fabian Zetterlund, jenž by rád v šestadvaceti letech naplno ukázal svůj potenciál a čtyřmilionovou smlouvu zužitkoval ve velkou sezónu. Do kanadské metropole se také přistěhoval Andre Burakovsky, i ten by se případně mohl postavit na křídlo prvního nebo druhého útoku, oproti Tkachukovi jsou ale tito všichni, s vyjímkou Eklunda, krok zpět.

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