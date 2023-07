Nill se do důchodu rozhodně nechystá! S Dallasem si plácl až do roku 2026!

Stavitel letošního finalisty vyřazovací části Západní konference byl patřičně odměněn. Majitel Dallasu s ním uzavřel nový dvouletý pakt, aby mohl pětašedesátiletý manažer konečně dosáhnout vytouženého cíle. Oba věří, že tým bude v nejbližší době prosperovat a výrazně útočit na stříbrný grál.

Už je to oficiální! Dlouholetý generální manažer Stars po deseti sezonách v Texasu podškrábl prodloužení do sezony 2025/2026. Zatím, co se v jiných klubech manažeři střídají s pravidelnou přesností, tak v Dallasu zůstává vše při starém. Majitel Stars je se službami svého manažera velmi spokojen, jelikož vidí velký potenciál ve svém týmu a doufá, že se v dohledné době podaří získat Stanley Cup. Nill má i vzhledem k poslednímu postupu do finále konference neustále důvěru Toma Gaglardiho.

„Jim prokázal, že je jedním z nejlepších generálních manažerů v NHL,“ řekl majitel Stars Tom Gaglardi. „Pečlivě vybudoval tým prostřednictvím trhu volných hráčů, obchodů a draftu NHL, čímž zajistil, že Stars budou v nadcházejících letech uchazeči o pohár. Jim je připraven pokračovat ve své vizi a pracovat na našem cíli přinést další Stanley Cup do státu Texas.“

Kvality manažera Dallasu byly vyzdviženy i na tradičním udílení cen NHL. Nill získal Jim Gregory General Manager of the Year Award. Jeho Stars měli bilanci 47-21-14 a skončili na druhém místě v Centrální divizi se 108 body. Dostali se do finále Západní konference, kde prohráli v šesti zápasech s Vegas Golden Knights, kteří se poté stali celkovými šampiony.

Dallas má pod vedením zkušeného manažera bilanci 403-280-98 a dostal se šestkrát do vyřazovací části NHL, což je záviděníhodná bilance. Největším úspěchem bylo v tomto období finále Stanley Cupu v roce 2020, kdy Stars prohráli s Tampou Bay Lightning v šesti zápasech.

Po prodloužení kontraktu neskrýval nadšení ani sám Nill.

„Moje rodina a já jsme vděční Tomu Gaglardimu za jeho oddanost organizaci a za to, že mi dal všechny dostupné zdroje k vybudování tohoto týmu,“ řekl Nill. „Mám štěstí, že mám vedle sebe neuvěřitelný tým jednotlivců, kteří neúnavně pracovali v zákulisí, aby pomohli postavit náš tým do podoby, jakou má dnes. Jsem nadšený, že budu pokračovat ve své práci na rozvoji vítězné kultury a dosažení našeho společného cíle, kterým je vyhrát Stanley Cup.“

Share on Google+