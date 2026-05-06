No tak, střílejte! Fanoušci Montrealu si rvou vlasy, neaktivita Habs bije do očí

26. května 10:00David Zlomek
Byl to legendární Wayne Gretzky, kdo pronesl slavnou větu, že člověk mine 100 procent střel, které vůbec nevyšle. Pro hokejisty Montrealu Canadiens toto moudro v letošním play-off platí dvojnásob. V dresu Canadiens se totiž projevuje obrovský nedostatek střelecké aktivity, který je v sérii s Carolinou Hurricanes začíná dohánět. Dva dny poté, co ve druhém utkání vyprodukovali pouhých 12 střel a padli v prodloužení, předvedli ve třetím duelu téměř identické selhání. Domácí led opouštěli s pouhými 13 pokusy a další porážkou po prodloužení.
Montreal přitom v dosavadním průběhu vyřazovacích bojů na svou extrémní efektivitu spoléhal. V prvním kole dokázal vyřadit Tampu Bay v sedmém zápase, přestože v něm vyslal na branku pouhých devět střel, čímž vytvořil novodobý rekord play-off.
Jenže proti defenzivně laděnému stroji z Caroliny, která svou hru založila na úmorném a dusivém hokeji, už tento minimalistický přístup přestává stačit. Že tudy cesta nevede, si uvědomuje i křídelník Cole Caufield. „V takové situaci se ofenziva tvoří strašně těžko. Musíme najít způsob, jak s tím pohnout. Je jasné, že musíme mít daleko víc střel,“ uvědomuje si mladý útočník.
Zoufalství Canadiens ilustroval závěr základní hrací doby a následné nastavení třetího zápasu. Za vyrovnaného stavu 2:2 byl Montreal ve třetí třetině přestřílen v poměru 1:7, v prodloužení pak poměrem 1:6. To znamená pouhé dvě střely za dlouhých 40 minut hry pro tým, který už v základní části patřil s průměrem 25,9 střely na zápas k nejhorším v lize. Frustrace zaplněného Bell Centre nakonec vyvrcholila v hlasité skandování, kterým fanoušci marně prosili své hráče o aktivitu. Canadiens ale neposlechli.
Trenér Martin St. Louis přiznává, že pohled na prázdné statistiky střelby unavuje i samotné hráče, přesto od nich vyžaduje stoprocentní profesionalitu.
„Psychicky to samozřejmě může být náročné, ale přesně proto ten hokej hrajeme. Jste profesionální sportovci, takže s mentálními výzvami se budete potýkat neustále. Nesmíte dopustit, aby to ovlivnilo vaše další rozhodnutí na ledě,“ nabádal svůj tým legendární útočník. „Je jasné, že nechceme odmítat střelecké pozice, ten objem z naší strany prostě musí být daleko větší.“