NHL.cz na Facebooku

NHL

No tak, střílejte! Fanoušci Montrealu si rvou vlasy, neaktivita Habs bije do očí

26. května 10:00

David Zlomek

Byl to legendární Wayne Gretzky, kdo pronesl slavnou větu, že člověk mine 100 procent střel, které vůbec nevyšle. Pro hokejisty Montrealu Canadiens toto moudro v letošním play-off platí dvojnásob. V dresu Canadiens se totiž projevuje obrovský nedostatek střelecké aktivity, který je v sérii s Carolinou Hurricanes začíná dohánět. Dva dny poté, co ve druhém utkání vyprodukovali pouhých 12 střel a padli v prodloužení, předvedli ve třetím duelu téměř identické selhání. Domácí led opouštěli s pouhými 13 pokusy a další porážkou po prodloužení.

Montreal přitom v dosavadním průběhu vyřazovacích bojů na svou extrémní efektivitu spoléhal. V prvním kole dokázal vyřadit Tampu Bay v sedmém zápase, přestože v něm vyslal na branku pouhých devět střel, čímž vytvořil novodobý rekord play-off.

Jenže proti defenzivně laděnému stroji z Caroliny, která svou hru založila na úmorném a dusivém hokeji, už tento minimalistický přístup přestává stačit. Že tudy cesta nevede, si uvědomuje i křídelník Cole Caufield. „V takové situaci se ofenziva tvoří strašně těžko. Musíme najít způsob, jak s tím pohnout. Je jasné, že musíme mít daleko víc střel,“ uvědomuje si mladý útočník.

Zoufalství Canadiens ilustroval závěr základní hrací doby a následné nastavení třetího zápasu. Za vyrovnaného stavu 2:2 byl Montreal ve třetí třetině přestřílen v poměru 1:7, v prodloužení pak poměrem 1:6. To znamená pouhé dvě střely za dlouhých 40 minut hry pro tým, který už v základní části patřil s průměrem 25,9 střely na zápas k nejhorším v lize. Frustrace zaplněného Bell Centre nakonec vyvrcholila v hlasité skandování, kterým fanoušci marně prosili své hráče o aktivitu. Canadiens ale neposlechli.

Trenér Martin St. Louis přiznává, že pohled na prázdné statistiky střelby unavuje i samotné hráče, přesto od nich vyžaduje stoprocentní profesionalitu.

„Psychicky to samozřejmě může být náročné, ale přesně proto ten hokej hrajeme. Jste profesionální sportovci, takže s mentálními výzvami se budete potýkat neustále. Nesmíte dopustit, aby to ovlivnilo vaše další rozhodnutí na ledě,“ nabádal svůj tým legendární útočník. „Je jasné, že nechceme odmítat střelecké pozice, ten objem z naší strany prostě musí být daleko větší.“

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Zázrak, nebo konec? Colorado odvrací blamáž, start hvězd je ve hvězdách

26. května 12:00

Carolina ovládla další prodloužení a v sérii vede, Dobeš si připsal asistenci

26. května 6:28

1. lakrosový gól v play-off? Dobeš řekl NE! Ruského fantoma potrápil i chycením nohy

25. května 16:00

Šéf LA Kings promluvil. Má užší seznam trenérů, řešit chce i Cassidyho

25. května 14:00

nhl.cz doporučuje

Pište to pořádně! Dobe-š. Slafkovsk-ý. Canadiens evropská jména neprzní

13. května 8:30

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.