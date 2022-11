Noc hostujících týmů! Ottawa vyloupila Los Angeles, Winnipeg zdemoloval Chicago

Čtyři duely se hrály dnes v noci, jeden včera večer. Winnipeg nasázel Chicagu hned sedm gólů, Seattle se radoval z těsného vítězství v Anaheimu.

MINNESOTA WILD - ARIZONA COYOTES

4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Tříbodový Kaprizov

Trápení Arizony pokračuje. Coyotes prohráli pošesté z posledních sedmi odehraných duelů. Na začátku 57. minuty to bylo 4:1 a zdálo se, že už není o čem, ale hosté se ještě nadechli k náporu. Snížili na rozdíl jedné branky, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Branky a nahrávky

9. Kaprizov (Eriksson Ek), 25. Steel (Kaprizov, Brodin), 41. Spurgeon (Middleton, Eriksson Ek), 47. Boldy (Kaprizov, Addison) – 39. Schmaltz (Gostisbehere, Keller), 57. Crouse (Maccelli), 59. Moser (Bjugstad, Maccelli)

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 19 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MNS) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0%, odchytal 60:00

Connor Ingram (ARI) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 58:28



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Jared Spurgeon (MNS) – 1+0

2. Kirill Kaprizov (MNS) – 1+2

3. Joel Eriksson Ek (MNS) – 0+2

CHICAGO BLACKHAWKS - WINNIPEG JETS

2:7 (0:1, 2:4, 0:2)

Dominance Winnipegu

Desátá prohra z jedenácti posledních duelů. Chicago dnes navíc dostalo před vlastními fanoušky sedmičku. Winnipeg byl jasně lepším týmem, svého soupeře přestřílel 44:25. Jets se tak znovu přiblížili k prvnímu místu ve své divizi.

Branky a nahrávky

24. Raddysh (Kurashev, McCabe), 36. Khaira (Cal. Jones, Kurashev) – 15. Harkins (Lowry, Eyssimont), 23. Mäenalanen (Barron, Toninato), 29. Connor (Morrissey, Wheeler), 30. Mäenalanen (Morrissey, DeMelo), 39. Scheifele (Wheeler, Perfetti), 45. Dubois (Connor), 53. Scheifele (Morrissey, Connor)

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 44 | Přesilová hra: 1/2 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků, 7 OG, úspěšnost 84,1 %, odchytal 59:42

Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Petr Mrázek (CHI) – 37 zákroků, 7 OG, úspěšnost 84,1 %, odchytal 59:42

Tři hvězdy utkání

1. Josh Morrissey (WPG) – 0+3

2. Kyle Connor (WPG) – 1+2

3. Pierre-Luc Dubois (WPG) – 2+0

ANAHEIM DUCKS - SEATTLE KRAKEN

4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Vyrovnaná partie pro Seattle

Páté vítězství v řadě! Seattle hraje ve skvělé formě a začíná dýchat na záda Vegas, tedy prvnímu týmu ze Západní konference. Anaheim v zápase využil hned tři přesilovky, ale na body to nestačilo. Po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané, rozhodující a zároveň jedinou trefu třetí třetiny vstřelil Sprong.

Branky a nahrávky

15. Terry (Zegras, Fowler), 22. Grant (Vatrano, R. Strome), 37. McTavish (Zegras, Fowler), 38. Henrique (Terry, Zegras) – 1. McCann (Eberle, Beniers), 7. Wennberg (Burakovsky, A. Larsson), 20. Dunn (Bjorkstrand, Gourde), 30. Beniers (Sprong, Schultz), 44. Sprong (Donato, Beniers)

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 3/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 14 zákroků, 5 OG, úspěšnost 73,7 %, odchytal 43:41

Anthony Stolarz (ANA) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 15:27

Martin Jones (SEA) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Matthew Beniers (SEA) – 1+2

2. Troy Terry (ANA) – 1+1

3. Cam Fowler (ANA) – 0+2

SAN JOSE SHARKS - VANCOUVER CANUCKS

3:4pp. (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)

Kosatky zvítězily nad Žraloky

San Jose bylo od začátku zápasu o něco lepším týmem. Do třetí třetiny se nastupovalo za vyrovnaného skóre, Sharks přestříleli soupeře 19:7, ale na gólové listině se to nijak neprojevilo, oba týmy vstřelily dva góly. Zápas tak dospěl do prodloužení, kde se prosadil Kuzmenko.

Branky a nahrávky

37. Kunin (Bonino, Benning), 48. Couture (E. Karlsson, Barabanov), 55. Kunin (E. Karlsson, Bonino) – 8. Burroughs (Horvat, J. Miller), 49. Michejev (Kuzmenko, E. Pettersson), 51. E. Pettersson (Ekman-Larsson, Michejev), 62. Kuzmenko (J. Miller, Q. Hughes)

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 20 | Přesilová hra: 1/1 – 0/2 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Kaapo Kahkönen (SJS) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 61:10

Thatcher Demko (VAN) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 61:12



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:09

Radim Šimek (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:57



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Kuzmenko (VAN) – 1+0

2. Luke Kunin (VAN) – 2+0

3. Bo Horvat (VAN) – 1+0

LOS ANGELES KINGS - OTTAWA SENATORS

2:3pp. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Prodloužení pro Senators

Ottawa šla do dnešního zápasu jako outsider, ale hrála až překvapivě dobře. Svého soupeře přestřílela 39:27 a zářila především první lajna, všichni tři útočníci nasbírali po dvou kanadských bodech. Giroux se pak postaral o rozhodující trefu v prodloužení.

Branky a nahrávky

31. Kaliyev (Arvidsson, Danault), 38. Kaliyev (Durzi, Danault) – 5. B. Tkachuk (Chabot, Giroux), 33. DeBrincat (B. Tkachuk, Stützle), 61. Giroux (Stützle, Chabot)

Statistiky

Střely na bránu: 27 – 39 | Přesilová hra: 2/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 36 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:20

Cam Talbot (OTT) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:07



Československá stopa v utkání

Zápas se odehrál bez československé účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Arthur Kaliyev (LAK) 2+0

2. Phillip Danault (LAK) 0+2

3. Brady Tkachuk (OTT) 1+1

Share on Google+